Special event per il decennale di JazzandWine a Casa Bruschi

Arezzo, 4 settembre 2023 – Nuovo appuntamento con JazzandWine sulla terrazza della Casa Museo Ivan Bruschi in occasione del decennale della manifestazione. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Jazz On The Corner di Francesco Giustini, il 7 settembre alle ore 21.15 si esibirà un quartetto di alcuni dei più grandi jazzisti del panorama nazionale.

Tra questi spicca Daniele di Gregorio, percussionista eclettico da quasi trent’anni a fianco di Paolo Conte. Parte del quartetto anche Giacomo Dominici al contrabbasso e Massimo Manzi alla batteria. Manzi è di certo una delle grandi personalità del jazz italiano, con all’attivo più di 200 album e grandi collaborazioni internazionali (Pat Metheny, Richard Galliano, Franco D’Andrea, Phil Woods, Lee Konitz, Renato Sellani).

A completare la formazione un ospite d’eccezione: il trombonista Massimo Morganti, musicista di grande talento e vena improvvisativa, che negli anni ha saputo imporsi come solista, compositore e arrangiatore.

La musica sarà come sempre accompagnata dalla degustazione di vini del territorio a cura dell’AIS delegazione di Arezzo e dell’Associazione Strada del Vino Terre di Arezzo.

I biglietti sono in vendita alla Casa Museo Bruschi al costo di € 12 a persona, inclusa la prima degustazione e la visita al museo anche nei giorni e settimane successive al concerto per scoprire il nuovo percorso espositivo “Da Pontormo a Fattori le stanze dell’Arte. Un rinnovato percorso museale, opere dalle collezioni Intesa Sanpaolo” e alla mostra “La sottilità dell’aria”. Arezzo e il suo territorio negli archivi Alinari.

La decima edizione di JazzandWine si concluderà giovedì 14 settembre con la musica del Daniele Malvisi 4tet che presenterà il disco “Io sono un albero” con Daniele Malvisi al sax tenore, Simone Basile alla chitarra, Francesco Pierotti al contrabbasso e Dario Rossi alla batteria.