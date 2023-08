Arezzo, 7 agosto 2023 – Sotto le stelle di Lucignano la cena nella Piazza dei desideri. Nella magica notte di San Lorenzo, Giovedi 10 Agosto ore 20,30, ritorna a Lucignano (Ar) in Piazza del Tribunale, la tanto attesa “Cena in Piazza sotto le stelle”, organizzata per il comune della Valdichiana da Terretrusche Events. “Braci e Abbracci” il tema di questa edizione. Gemellaggio gastronomico con Pompei

Ormai da anni Lucignano apparecchia la sua piazza per un elegante convivio con Chef provenienti da tutta Italia (tra cui brilleranno chef Stellati e soci di Euro - Toques Italia), pasticceri, maestri gelatieri, maestri distillatori, casari, cantine, per festeggiare insieme l’estate in uno dei comuni dell'Associazione 'I borghi più belli d’Italia'.

“Il fascino, la bellezza dei luoghi, l’autenticità dei vicoli dell’Italia dei piccoli borghi, il calore e l’accoglienza degli abitanti, i sapori e i colori dei piatti proposti, faranno da scenario alla Cena in Piazza, dove come un volta ci ritroveremo per cenare insieme”, dichiara Vittorio Camorri di Terretrusche Events, ideatore ed organizzatore dell’evento.

Gli Chef provenienti da diversi angoli d’Italia cucineranno “a vista” le eccellenze del nostro Bel Paese nelle bancarelle dell’antico mercato, ricreando la magica ed autentica atmosfera della Festa nel borgo, con una cena dedicata all’alta cucina italiana, un viaggio enogastronomico attraverso l’esperienza dei sapori d’Italia.

“Anno dopo anno – spiega Vittorio Camorri - cresce il numero di partecipanti, la qualità dell’offerta enogastronomica, l’attesa e la voglia di esserci, la cena in piazza a Lucignano è diventato uno degli eventi più importanti nel panorama enogastronomico nazionale. Quest’anno ci saranno tante novità e sorprese, come la richiesta di partecipazione da parte di produttori nazionale di eccellenze gastronomiche e ritengo che Lucignano nei prossimi anni possa diventare il luogo di incontro, di confronto e di formazione della nostra Cucina mediterranea”.

Roberta Casini, sindaco di Lucignano: “Una serata magica che abbiamo riconfermato nel ricco programma del cartellone “Di giovedì sere d’Estate a Lucignano”, capace di aggregare chef stellati, le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio e non solo e ospiti illustri, testimonial a loro volta di “Uno dei Borghi più belli d’Italia”. Un’edizione dai risvolti ancor più significativi, grazie al gemellaggio enogastronomico con la città di Pompei, confermando la centralità di Lucignano nella promozione del territorio e delle sue eccellenze, grazie all’impegno di tanti operatori che vorrei fin d’ora ringraziare. Una serata che si svolgerà in uno scenario incantevole e unico al mondo nel segno della qualità, elemento su cui puntiamo per ogni iniziativa”.

Straordinarie le novità di questa edizione:

Le Braci:

Tre grandi bracieri saranno collocati in piazza per una serata dedicata al barbecue d’estate, dove potranno essere degustate le pregiate carni della Valdichiana: la chianina, la cinta senese, il pollo della Valdichiana tagliate a vista da abili macellai e cucinate dai nostri chef.

Gli abbracci:

Gemellaggio Gastronomico con la Città di Pompei. Lucignano e Pompei si uniranno gastronomicamente in Piazza per iniziare un gemellaggio tra le due città che nei prossimi anni si concretizzerà in scambi e confronti di cultura gastronomica.

Dichiara lo chef stellato Paolo Gramaglia, del ristorante President di Pompei

“Siamo qui riuniti oggi per annunciare un'emozionante collaborazione culinaria tra Lucignano e Pompei. È con grande entusiasmo che vi presentiamo la cena speciale che si terrà il 10 agosto a Lucignano, nel corso della quale queste due città si gemelleranno gastronomicamente. Lucignano, comune toscano noto per la sua ricca tradizione culinaria, si unirà con la città di Pompei, celebre per la sua eredità culinaria e culturale, per offrire un'esperienza unica nel suo genere. Questo Gemellaggio gastronomico è un esempio di come il cibo possa diventare un ponte tra diverse comunità, creando connessioni e promuovendo cultura, storia e tipicità. Siamo grati per l'opportunità di unire Pompei e Lucignano in questa avventura culinaria e siamo certi che questa cena speciale rappresenterà un momento indimenticabile per tutti i partecipanti. Desideriamo ringraziare il Sindaco di Lucignano Roberta Casini, Il Sindaco si Pompei Carmine Lo Sapio e tutti coloro che hanno reso possibile questa collaborazione, compresi gli chef, gli organizzatori e i cittadini di entrambe le città. Siamo certi che la cena del 10 agosto sarà un'esperienza culinaria straordinaria che delizierà i palati di tutti i partecipanti. Non vediamo l'ora di accogliervi a Lucignano per questa serata indimenticabile”.

Dulcis in Fundo

I Maestri del Lievito Madre

Saranno presenti i Maestri dell’Accademia del Lievito madre e del panettone italiano, con la migliore produzione artigianale dei lievitati con Lievito Madre. Un’interessantissima selezione convocata dal pasticciere ed accademico Stefano Lorenzoni della pasticceria Arte Dolce di Monte San Savino e proveniente da ogni parte d’Italia, porterà a Lucignano, nella notte di San Lorenzo, panettoni, Pan dei Re e lievitati della straordinaria produzione artigianale.

Cucineranno in Piazza per voi:

Il Vesuvio fuoco e fiamme

PAOLO GRAMAGLIA *

Risotto all'acqua di 3 tipologie di pomodoro, origano, acciughe e tarallo napoletano mantecato al burro di brazzale

FABIO SAN GIOVANNI, GIUSEPPE DI IORIO *

Capocollo "Suino della Marca" cotto nel latte al profumo di fieno, pomodoro arrosto, finocchietto selvatico e crema d'aglio dolce

PAOLO PACIARONI

Un abbraccio tra Sicilia e Toscana

EMILIANO ROSSI

Le emozioni del cuore verde

CATIA CIOFO

Gnocchi di patate ai 3 pomodori mantecati al burro di limoni sorrentini e fuso di provolone del monaco

SALVATORE VUOLO

Abbraccio sotto le stelle

CHIARA CASTELLUCCI

Agnello dei Sibillini affumicato, con salsa ai mirtilli e cicorietta marinata

GIANMARCO DI GIROLAMI

Gnocchi al pesto di vite e tinca affumicata del Trasimeno

CHEF TERRETRUSCHE

Pici all'Aglione della Valdichiana affumicato e crumble di pancetta di cinta senese

CHEF TERRETRUSCHE

Tris di braci: la Chianina, la cinta senese e il pollo della Valdichiana

VITTORIO CAMORRI

Pollo in potacchio con oliva tenera ascolana

BARBARA SETTEMBRI

Le carni della Valdichiana

ALDO E GIORGIO IACOMONI

Spaghetti Cacio e pepe, pachini arrosto e cozze toscane IGP

MATTEO DONATI

Degustazione pizze

VINCENZO CIOFFI, pizzaiolo napoletano

Pani e focacce di grano antico

PANIFICIO MENCHETTI

C'era una volta la crema - uova di gallina specie livornese allevate all'aperto, vaniglia di Thaiti e scorza di limone IGP di Siracusa.

Tramonto in Toscana - sorbetto di albicocche biologiche della Valdichiana e frutti rossi dell'Abetone

STEFANO CECCONI

Pesche di Montelabbate, mandorle e cioccolato bianco.

Finanziere alle mandorle, gel cremoso alla pesca e cioccolato bianco caramellato

AUGUSTO PALAZZI, Maestro pasticcere

Distillati alla vaniglia

GIORGIO TOMALINO, Don Vanilla

Brazzale

Formaggio e Burro tradizione dal 1784

Burro e Selezione Gran Moravia

SPECIAL GUEST

I maestri dell’Accademia del Lievito Madre e panettone italiano

La tradizione è tradizione, panettone di lievito madre

STEFANO LORENZONI (Pasticceria Arte Dolce, Monte San Savino (AR)

Pan della liberazione - connubio tra aziende italiane - farina Agugiaro e Figna, burro brazzale gocce di cioccolato icam 62%, amarene Fabbri

PASTICCERIA DAVIDE DALLOMO (VR)

Panettone lievito madre, tradizione con innovazione

CLAUDIO GATTI, ANIELLO DI CAPRIO e GIUSEPPE MASCOLO

Panettone Ambrosia - un dolce lievitato arricchito da vino rosso Nero buono di Cori e visciole setine.

CERACCHI ANDREA Maciste Pasticceria, Cori (LT)

Pan dei Re

GABRIELE LOLLI, Belsito Pasticceria, Serrone (FR)

Panettone estivo, pesche, zenzero e cioccolato al passion fruit servito con crema al vinsanto

MICHELE FALCIONI

Pasticceria Posillipo Dolce Officina, Gabicce Mare (PU)

LE CANTINE:

STEFANO AMERIGHI - FABRIZIO DIONISIO - IL FITTO – I VICINI - BALDETTI - IL SOSSO - EREDI TREVISAN - FABRIZIO DOVERI - CANTINA CANAIO - TENUTA LICINIA - FABBRICHE PALMA - BUCCELLETTI