Sindaco di Prato Il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, sottolinea la necessità di un documento tecnico sulla multiutility toscana dei servizi, affinché la politica non si intrometta. La strada migliore potrebbe essere la quotazione in Borsa, ma si potrebbe anche scegliere un'altra via. Sul piano dei rifiuti, manca la discussione interna alla segreteria regionale Pd.