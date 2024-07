Silvano Vinceti svela i misteri della Gioconda sabato 27 luglio a Laterina

Arezzo, 23 luglio 2024 – I misteri del paesaggio della Gioconda risolti con i suoi studi e ricerche. Di questo parlerà lo storico dell'arte, ricercatore e scrittore Silvano Vinceti in occasione della presentazione del suo nuovo libro “il paesaggio della Gioconda fra misteri e suggestioni” (Armando Editore). L'appuntamento – aperto al pubblico - è per sabato 27 luglio, alle ore 19.00, presso il Teatro Comunale di Laterina,

municipio del comune di Laterina Pergine Valdarno, in provincia di Arezzo.

A introdurre sarà Giacomo Severi, presidente dell'associazione culturale “La Rocca” che promuove l'iniziativa nell'ambito Di Laterina Medievale, festa organizzata ogni anno dall'APS con la collaborazione del Comune.

La prima parte del libro è dedicata alla scoperta che nel 2023 fu rilanciata dai mass media in tutto il mondo: quello che Leonardo dipinse nel paesaggio della Gioconda è il ponte Romito di Laterina.

Oggi del ponte etrusco-romano rimane un solo arco dei quattro originari, ma tra il 1501 e il 1503, periodo in cui Leonardo lavorò in Val d'Arno, il manufatto era in funzione e frequentatissimo, come attesta un documento sulle proprietà della famiglia dei Medici, ritrovato negli archivi di Stato di Firenze.

Nella seconda parte del libro Vinceti - che è anche presidente del Comitato Nazionale per la Valorizzazione dei Beni Storici, Culturali e Ambientali e del neonato Centro di Studi Leonardeschi - racconta come abbia accertato che Leonardo da Vinci fece il suo ultimo viaggio in Francia nel 1517, due anni prima della sua morte, e non nel 1516 come ritenuto finora, percorrendo la Via Francigena e attraversando il Moncenisio. E, come ricostruito dallo storico, nel suo viaggio verso

Amboise l'autore della Gioconda vide le catene montuose che contornano il colle del Moncenisio, e in particolare la montagna Rocciamelone che poi dipinse nel paesaggio a sinistra della Gioconda.

Sul Ponte Romito va anche ricordato che Comitato Nazionale per la valorizzazione dei Beni Storici Culturali e Ambientali e Associazione Culturale La Rocca hanno lanciato nei mesi scorsi una petizione per la messa in sicurezza dell'unico arco rimanente del ponte Romito. Per salvare il Ponte della Gioconda si può firmare anche sul sito www.change.org (cercando “ponte Romito”). Fino ad oggi sono state raccolte online oltre 1.640 firme