Arezzo, 18 ottobre 2024 – Scuola di Teatro: al via i corsi di recitazione al Teatro Moderno di Tegoleto

Tutti a Scuola di Teatro. Al Teatro Moderno di Tegoleto, in parallelo alla nuova stagione teatrale 2024/25, prendono il via anche quest’anno i corsi di recitazione e narrazione con il contributo e patrocinio del Comune di Civitella in Val di Chiana.

I corsi di recitazione per bambini, ragazzi ed adulti, offrono a chiunque la possibilità di avvicinarsi all’Arte Teatrale e di apprendere le basi fondamentali sia sceniche che culturali. Tutti gli allievi prendono parte attiva alla messa in scena degli spettacoli che si preparano nel corso dell’anno.

I corsi, sia pomeridiani che serali con frequenza settimanale, rappresentano una opportunità per chi ha voglia di sperimentare la recitazione e seguire un percorso creativo, divertente e stimolante. Ognuno potrà quindi seguire la propria inclinazione e scoprire il suo talento in un piacevole cammino che porterà con sé.

I corsi si svolgeranno a partire dal mese di ottobre e culmineranno con il Saggio di restituzione teatrale che sarà presentato a fine stagione sul palcoscenico del Teatro Moderno.

Le lezioni si terranno il lunedì pomeriggio per i ragazzi, il martedì pomeriggio per i bambini (prima e seconda fascia) ed il martedì sera per gli adulti, presso i locali del Teatro Moderno di Tegoleto.

La Scuola di Teatro è un progetto a cura dell’Associazione Culturale Teatrale Gruppo Teatro La Torre ed è diretta dai docenti Marco Boncompagni ed Andrea Bucciantini dell’Associazione Mega+Mega di Arezzo. Per info e iscrizioni: Associazione Culturale Teatrale Gruppo Teatro La Torre, tel. 328/3622537 – 347/9106834, www.teatromodernotegoleto.it, [email protected].

L’Associazione Culturale Teatrale Gruppo Teatro La Torre è nata a seguito della ristrutturazione e riapertura del teatro ai primi anni 2000, per consentire una gestione culturale, logistica e amministrativa più omogenea, ritagliandosi una presenza costante all’interno dei progetti e delle attività proposte anche presso gli enti pubblici, attualmente gestisce tutte le attività che si svolgono presso il Teatro Moderno.