Arezzo, 19 marzo 2024- E’ in programma per domenica 24 marzo con ritrovo alle ore 15 in piazza Masaccio la visita guidata alla mostra ‘Bizzarro e Capriccioso Umore'. Giovanni da San Giovanni, pittore senza regola alla corte medicea a cui seguirà il laboratorio di scrittura autobiografico dal titolo “Scrivere al museo dal pennello alla penna. Le storie mitiche di Giovanni da San Giovanni: immaginario e pratiche di scrittura personale”. L’iniziativa, organizzata dal comune di San Giovanni Valdarno e curata dall’associazione Il Sillabo, rientra fra gli eventi collaterali che il Comune, il Museo delle Terre Nuove, il Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie e l’Associazione MUS.E hanno organizzato con l’obiettivo di avvicinare alle opere e ai temi della mostra allestita fino al 31 marzo. L'esposizione “‘Bizzarro e Capriccioso Umore'. Giovanni da San Giovanni, pittore senza regola alla corte medicea” fa parte del progetto Terre degli Uffizi de Le Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze, all’interno dei rispettivi progetti Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei.

Durante la visita, condotta da Rossana Cherici, guida turistica e formatrice esperta di scrittura creativa e autobiografica, i partecipanti saranno invitati a soffermarsi sull’importanza del mito in pittura e sulla capacità del mito di dispensare scenari universali sui quali riformulare paesaggi intimi e storie personali. Il successivo laboratorio di scrittura autobiografica verrà svolto all’interno del museo circondati dalle opere d’arte , attraverso tecniche individuali e di gruppo. Un’opportunità di mettere a confronto l’immaginario mitologico dipinto da Giovanni da San Giovanni con la propria esperienza personale.

L’iniziativa avrà un costo di 20 euro a partecipante più il biglietto della mostra a prezzo agevolato.

Per informazioni o prenotazioni è possibile chiamare i numeri 3479797531- 3396711548 o scrivere una mail a [email protected].