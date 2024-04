"Vampyr" di Francesco Paolo de Ceglia il libro alla Edison

Arezzo, 25 aprile 2024 – Domenica 28 Aprile alle ore 18.00 la libreria Edison ospiterà la presentazione del libro "VAMPYR. Storia naturale della resurrezione" di Francesco Paolo de Ceglia edito da Einaudi.

La storia dei vampiri "veri", uomini e donne risorti, prima del mito letterario. Quando la resurrezione era una sciagura. C'è stato un tempo in cui i vampiri popolavano l'Europa centrorientale ed erano pronti a invadere il resto del continente. Cosí, almeno, dichiaravano i giornali, per i quali nel Natale del 1731 i morti sarebbero risorti e avrebbero deciso di muovere guerra ai vivi. Come un fulmine, la paura si diffuse in ogni dove, moltiplicando le testimonianze di aggressioni perpetrate da cadaveri animati, che venivano poi scoperti indecomposti nelle tombe. Unica soluzione era allora trafiggerne il cuore, tagliarne la testa e affidarne i resti a roghi purificatori, i quali avrebbero rischiarato le angosciose notti invernali d'Europa per ancora un ventennio. Fino alla primavera del 1755, quando, piuttosto che con la forza, quei personaggi infernali sarebbero stati sconfitti con l'astuzia. Il vampiro sarebbe, cosí, entrato nel mito letterario, che dopo quasi un secolo e mezzo di incubazione, avrebbe dato forma alla figura di Dracula. Risalendo il corso del tempo, questo libro indaga le origini europee della credenza nei vampiri, della quale gli eventi del XVIII secolo furono solo una tardiva manifestazione. Da tal punto di vista, se essi e le successive rielaborazioni letterarie corrispondono alla preistoria del vampirismo à la Dracula, il volume rivela la preistoria della preistoria di Dracula. Un passato remoto, ma, per alcuni versi, tremendamente prossimo.

Francesco Paolo de Ceglia insegna Storia della scienza presso l'Università degli studi di Bari Aldo Moro. È studioso del pensiero scientifico moderno, in particolare nei suoi rapporti con la teologia e la storia culturale. È stato piú volte visiting scholar presso il Max Planck Institute per la Storia della scienza di Berlino e ha diretto numerosi progetti di ricerca. È autore di articoli scientifici pubblicati in prestigiose riviste internazionali nonché di una decina di volumi, tra cui I fari di Halle. Georg Ernst Stahl, Friedrich Hoffmann e la medicina europea del primo Settecento (il Mulino, 2010). Per Einaudi ha pubblicato Il segreto di San Gennaro. Storia naturale di un miracolo napoletano (2016) e Vampyr. Storia naturale della resurrezione (2023).