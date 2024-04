Guccini, Hendel, Scanzi, De Paolis per un 25 aprile di eventi

Arezzo, 25 aprile 2024 – Libri, canzoni, camminate e incontri per un 25 aprile di eventi. Oggi al Parco di Villa Severi ad Arezzo la Festa della Liberazione dal fascismo si unisce alla vicinanza al popolo palestinese. Arezzo si prepara a commemorare un altro anniversario della Liberazione con un evento che vuol essere punto d’incontro tra memoria storica e solidarietà internazionale. Il Parco di Villa Severi diventerà teatro della "Festa di Liberazione", un appuntamento tradizionale che quest'anno avrà un significato più profondo con l'inclusione di un messaggio di pace per la Palestina. La giornata inizierà alle 10 con una camminata simbolica e letture sui luoghi della strage di San Polo, per riflettere sulle atrocità della guerra e l'importanza della pace e della libertà. Raduno di fronte al Cas di Villa Severi. Alle 13 pranzo sociale su prenotazione. Sarà possibile visitare la mostra fotografica "Eccidi nazifascisti ad Arezzo. I luoghi della memoria”, che aprirà uno squarcio su pagine dolorose della storia. Musica e ricordo dalle 14:30, il programma continuerà con i djset di Mr. Ceks, Mitla, Levo, Rat Race Crew e Hang. Gli organizzatori Arci, Anpi, Oxfam e Aurora, invitano i cittadini a partecipare perché la "Festa di Liberazione" non sia solo un ricordo di ciò che è stato, ma anche un monito per il futuro e un gesto di solidarietà verso tutti i popoli che ancora lottano per la libertà. Francesco Guccini, Andrea Scanzi, Paolo Hendel e Padre Bernardo Gianni saranno i protagonisti della Festa della Liberazione oggi nella Pieve di Gropina. “E l'Italia cantando ormai libera allaga le strade sventolando nel cielo bandiere impazzite di luce”. Le strofe di Quel giorno d’Aprile, lirica di Francesco Guccini, serviranno a ricordare la Festa della Liberazione in un luogo dove si uniranno la dimensione spirituale, umana, culturale e materiale per un messaggio di pace e libertà. La Cooperativa Paterna, l’Associazione Altre Direzioni, col sostegno del Comune di Loro Ciuffenna e l’Associazione amici di Gropina, hanno invitato per l’occasione il cantautore Francesco Guccini a raccontare, con altri amici, quel giorno speciale della nostra repubblica liberata dal fascismo. Ad accoglierli, grazie alla disponibilità del Vescovo Migliavacca e del parroco don Piero Mastroviti, uno dei luoghi più evocativi del cuore del Valdarno, l’antica Pieve romanica di San Piero a Gropina. Appuntamento alle 16,30 a ingresso gratuito. Enzo Brogi di Altre direzioni e Marco Noferi, Cooperativa Paterna, apriranno l’incontro che prevede interventi dell’abate di San Miniato al Monte, Padre Bernardo e di Paolo Hendel, mentre sarà il giornalista ed esperto musicale Andrea Scanzi ad intervistare Francesco Guccini. In programma anche un contributo musicale di Orio Odori e Giampiero Bigazzi. Il Comune agevolerà l’arrivo alla Pieve, interdetta oggi alle auto, con un servizio navetta gratuito, in partenza da Piazza Pertini a Loro Ciuffenna dalle 15. Anche libri per riflettere sulla libertà come «Caccia ai nazisti» edizioni Rizzoli, di Marco De Paolis che nel volume racconta la sua carriera professionale. «Ho istruito più di cinquecento procedimenti penali per crimini di guerra che hanno causato complessivamente la morte di 6961 persone, ottenuto il rinvio a giudizio per 79 nazisti, fatto celebrare 17 processi contro i responsabili di 2601 omicidi che hanno portato, in primo grado, a 57 condanne all’ergastolo. Per arrivare a questi risultati ho effettuato più di mille rogatorie internazionali e ascoltato 1310 testimoni, mentre 1662 sono state le dichiarazioni testimoniali acquisite da altri processi. E ho fatto solo il mio dovere, niente di più». Così Marco De Paolis racconta nel libro che sarà presentato oggi alle 15 a Cortona nella sala del Consiglio comunale. Ma il procuratore generale militare presso la Corte militare d’Appello di Roma, De Paolis sarà protagonisti anche alle 18, nella Sala consiliare del Comune di Civitella, nel giorno che vedrà al mattino la visita ufficiale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei luoghi della strage nazifascista del 29 giugno 1944 in occasione della festa di Liberazione, con la presentazione del libro “Caccia ai nazisti”, che vede la prefazione di Liliana Segre. A dialogare con l’autore l’ex parlamentare Giuseppe Fanfani, già componente laico del Consiglio superiore della magistratura e attuale Garante dei diritti dei Detenuti della Regione Toscana.

Nella ricorrenza del 79° Anniversario della Liberazione Nazionale, le celebrazioni previste dalla Prefettura ad Arezzo si articoleranno in vari momenti: alle 8 partenza dal Parcheggio Pietri di una delegazione di Anpi Arezzo che porterà mazzi di fiori a Cippi, Lapidi e Monumenti ai Caduti. Alle 15 deposizione di una corona di alloro al Cimitero del Commonwealth di Indicatore e alle 15.30 al Monumento che ricorda i 792 Caduti del Comune di Arezzo posto all’ingresso del Cimitero Urbano. Alle 16 omaggio invece al Sacrario dei Caduti in via dell’Anfiteatro; alle 16.15 alloro al Monumento alla Resistenza di Poggio del Sole, cui seguirà un momento di preghiera in suffragio dei Caduti e il saluto delle Autorità cittadine. La cittadinanza è invitata a partecipare.