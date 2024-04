Arezzo, 26 aprile 2024 – Tutto pronto per l’edizione 2024 del Festival dei Cammini di Francesco, manifestazione itinerante organizzata dalla Fondazione Progetto Valtiberina che raccoglie al suo interno convegni, presentazioni di libri, spettacoli serali e trekking. L’esperienza di Francesco ha da sempre ispirato il programma del Festival che, anno dopo anno, è cresciuto per complessità, tematiche trattate e pubblici raggiunti. L’obiettivo è quello di creare spazi reali di confronto e condivisione su come le tematiche francescane, dopo più di ottocento anni, siano ancora attuali e possano fornire stimoli per un’analisi della società moderna.

“Dono, comunità, futuro”

L’ottava edizione del Festival si incentra sul tema del dono, celebrando così gli ottocento anni dal dono delle stigmate a San Francesco d’Assisi e dal dono che il Santo fece del suo saio a Montauto, nel comune di Anghiari. Il dono, nella prospettiva sociologica di Marcell Mauss, assurge al ruolo di fenomeno sociale totale, cioè di vincolo sociale ed economico che regola gli scambi e le relazioni interpersonali, generando così equilibrio all’interno di una comunità. Nell’etimologia stessa della parola comunità (com munus) è insito il suo rapporto con il dono. La comunità, infatti, esiste in quanto obbligo di dare, di ricevere, di restituire più di quanto si è ricevuto. Mai come in questi tempi la parola equilibrio deve superare il confine della comunità per comprendere l’ambiente esterno.

Quale sarà, quindi, il dono nelle comunità del futuro?

L’edizione 2024 prenderà il via sabato 18 maggio a Firenze Santa Croce con l’ouverture del Festivalche si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno e dal 6 al 9 giugno. Novità di quest’anno l’adesione del comune di Monterchi che va ad aggiungersi a Sansepolcro, Pieve Santo Stefano, Caprese, Anghiari, Città di Castello, San Giustino e Citerna. Come ogni anno ricco ed eterogeneo il programma della manifestazione, che ospiterà personalità di spicco del mondo dell’economia, della cultura e del sociale chiamati a dibattere attorno al tema di quest’anno. Ambiente e natura avranno ampio spazio all’interno del Festival: come ogni anno, infatti, non mancheranno le escursioni e i trekking organizzati dal Circolo degli Esploratori di Sansepolcro alla scoperta dei luoghi più suggestivi, e spesso meno conosciuti, della valle umbro toscana.

“L’ingresso quest’anno del comune di Monterchi è una bella novità che abbiamo accolto perchè continua a rafforzarsi quel percorso territoriale di coinvolgimento di tutte le istituzioni del territorio, questo è un altro passo importante verso la valorizzazione di tutto il progetto” è quanto dichiarato da David Gori, presidente della Fondazione Progetto Valtiberina. “Un’altra novità è quella di essere riusciti ad inserirci nel circuito complessivo dei cammini che parte da Santa Croce a Firenze ed arriva ad Assisi, tanto che i primi due eventi li abbiamo organizzati proprio in queste due città, questo rappresenta il completamento di tutto il percorso. Per quanto riguarda il tema come sempre abbiamo preso spunto da una delle tante tematiche che ci offre la vita di San Francesco, ancora attuali. Il Festival in questi anni è cresciuto molto e si è evoluto, aprendosi non soltanto nei confronti del nostro territorio ma a livello nazionale, contando sulla collaborazione e la presenza di ospiti che sono diventati ormai degli amici, personalità importanti del mondo della cultura, dell’arte e dello spettacolo, alcuni dei quali entrati anche a far parte del Comitato Scientifico della nostra Fondazione. Questo testimonia il fatto che chi ha conosciuto il Festival è stato convintamente trasportato da questo progetto tanto da arrivare a sposarlo e diventare un costruttore di idee insieme a noi”.

“La nostra volontà è offrire numerosi spunti di riflessione sui concetti di Dono, comunità, futuro scelti come tema per questa edizione” ha dichiarato Marta Pasqualini, direttrice generale della Fondazione Progetto Valtiberina. “Come ogni anno saranno presenti docenti ed esperti che tratteranno l’argomento sotto differenti punti di vista e discipline, dall’economia alla filosofia, fornendo ognuno una propria visione e interpretazione del tema”.

Il programma

Si parte sabato 18 maggio con l’overture a Firenze: alle ore 11.00, presso il Cenacolo di Santa Croce si terrà l’incontro “Il dono del creato” con il professor Telmo Pievani, Fra Giancarlo Corsini e Giovanna Zucconi a moderare (ingresso gratuito con prenotazione).

Mercoledì 29 maggio a Sansepolcro, presso il Museo Civico Piero della Francesca, è in programma alle ore 18.00 l’inaugurazione della mostra “Il segno del dono: Francesco nelle incisioni tra ‘500 e ‘600” (l’esposizione sarà visitabile dal 29 maggio al 30 giugno). Biglietto solo mostra: 4€

Giovedì 30 maggio (Monterchi)

Alle ore 9.00 partenza da Ripoli di Monterchi per l’ “Escursione alla tina dell’homo salvatico e alla torre dell’elci”, percorso di 11.5 km con dislivello di +386m (difficoltà E); alle ore 17:00, presso il Museo della Madonna del Parto, inaugurazione Festival (interverranno Mons. Migliavacca e Mons. Paolucci Bedini), mentre alle ore 18.00 il Museo della Madonna del Parto ospiterà l’incontro “Il dono e lo scambio: uno sguardo antropologico” con il professor Marino Niola; alle ore 20.30 nel centro storico di Monterchi si svolgerà lo spettacolo teatrale “3e14- La stagione dell’amore” a cura della Compagnia Teatro stabile di Anghiari, progetto vincitore del bando “Francesco in scena”. Alla prima replica (ore 20.30) seguirà una seconda replica alle ore 21.30 (ingresso gratuito con prenotazione sul sito www.festivaldeicamminidifrancesco.it)

Venerdì 31 maggio (Pieve Santo Stefano e Anghiari)

Alle ore 9.00 partenza dal Piccolo Museo del Diario per l’ “Anello di Mignano”, percorso di 14.2 km con dislivello di +554m (Difficoltà: E); alle ore 18.00 presso le Logge del Grano si svolgerà l’incontro “Il dono di sé: la prospettiva della psicoanalisi” con il professor Vittorio Lingiardi e Giovanna Zucconi; alle ore 21:30 in piazza Baldaccio ad Anghiari andrà in scena lo spettacolo teatrale “Frà” di e con Giovanni Scifoni (evento a pagamento, biglietti acquistabili su www.festivaldeicamminidifrancesco.it) .

Sabato 1° giugno (Citerna)

Alle ore 9.00 partenza dal Belvedere (Corso Garibaldi) per l’escursione “Citerna ed il castello di Sorci” percorso di 13.2 km con dislivello di +229m (Difficoltà: E); alle ore 17.00 la Sala degli Ammassi ospiterà l’incontro “Il dono della fiducia: moneta dell’economia civile” con il professor Stefano Zamagni, mentre alle ore 18.30 presso la Sala degli Ammassi si svolgerà l’incontro “Donare tempo agli altri: il valore del volontariato” con Andrea Iacomini e Riccardo Bonacina; alle ore 21.30 presso Largo Via dei Capitani del Popolo si svolgerà lo spettacolo teatrale “Rumba” di e con Ascanio Celestini (ingresso a pagamento, biglietti acquistabili su www.festivaldeicamminidifrancesco.it).

Domenica 2 giugno (San Giustino)

Alle ore 9.00 partenza dal Birrificio Altotevere per l’escursione “Anello di Celalba” percorso di 12.4 km con dislivello di +361m (Difficoltà: E); alle ore 17.30 Villa Magherini Graziani ospiterà l’incontro “Il dono del racconto: Storie di migrazioni” con lo skipper Tommaso Stella insieme a Franco Vaccari e Natalia Cangi (ingresso gratuito con prenotazione su www.festivaldeicamminidifrancesco.it) , mentre alle ore 21.30 a Villa Magherini Graziani si terrà l’incontro “Il dono della sofferenza” con il professor Nicola Gardini e padre Pietro Maranesi.

Giovedì 6 giugno (Città di Castello)

Alle ore 17.30 da piazza Giacomo Matteotti partenza per la “Caccia in città: alla conquista di Tiferno!”; alle ore 18.00 presso la sala consiliare del Palazzo Comunale in piazza Gabriotti si svolgerà l’incontro “Dal dono alla donazione. Il ruolo delle fondazioni a supporto del terzo settore” con Fondazione Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Banca Etica, Fondazione Cattolica e Unicredit Foundation; alle ore 21.00 in piazza Gabriotti si svolgerà l’incontro “Il dono della narrazione: una riflessione sull’attualità” con Pif (Pierfrancesco Diliberto) in dialogo con Giovanna Zucconi (evento a pagamento, biglietti acquistabili su www.festivaldeicamminidifrancesco.it)

Venerdì 7 giugno (Anghiari)

Alle ore 9.00 partenza dalla Fabbrica della Natura per l’escursione “Anello di Montauto” percorso di 10.2 km con dislivello di +356m (Difficoltà: E); alle ore 18.00 presso il Teatro di Anghiari si svolgerà il concerto e la premiazione del secondo Concorso Internazionale di Composizione (voce recitante David Riondino, ensemble diretto da M° Fabio Battistelli e M° Laureta Cuku Hodaj); alle ore 21.00 presso Piazza Baldaccio si svolgerà il concerto di Ivan Graziani “Ivan ‘Per gli amici’ Tour” (ingresso a pagamento, biglietti acquistabili su www.festivaldeicamminidifrancesco.it ).

Sabato 8 giugno (Sansepolcro)

Alle ore 17.00 partenza dal parcheggio di Via dei Molini per l’escursione “Anello pomeridiano di Montecasale” percorso di 6.6 km con dislivello di +309m (Difficoltà: E); alle ore 18.00 in piazza Torre di Berta si svolgerà l’incontro “I doni della scienza” con Mario Tozzi (ingresso gratuito con prenotazionesul sito www.festivaldeicamminidifrancesco.it ); alle ore 21:30 presso Fonte Groppa dell’Orso (Montecasale) si svolgerà il concerto “Il dono della musica” di e con Ed Menichella.

Domenica 9 giugno (Caprese Michelangelo e Anghiari)

Alle ore 8.30 partenza dalla Chiesa di Fragaiolo per l’escursione “Traversata dell’Alpe di Catenaia” percorso di 13.3 km con dislivello di +657m (Difficoltà: E); alle ore 18.00 al Castello di Caprese Michelangelo si svolgerà l’incontro “Punire e perdonare: Il dono della giustizia” con Gherardo Colombo presentato da Leonardo Magnani; alle ore 21.30 presso piazza Baldaccio ad Anghiari si svolgerà lo spettacolo dell’Accademia teatrale di Firenze “Chiara e Francesco” (ingresso gratuito con prenotazione su www.festivaldeicamminidifrancesco.it)