La carbonara definitiva è con le uova toscane: ricetta perfetta, gli ingredienti

Firenze, 7 aprile 2025 - C'è una carbonara perfetta? Esiste una ricetta definitiva? A queste domande rispondere è difficilissimo. Sì perché la pasta alla carbonara, se da una parte mette tutti d'accordo sulla bontà di un piatto iconico, dall'altra è terreno di disputa. Ognuno ha la sua ricetta, con le sue sfumature. E a parte alcuni capisaldi (il guanciale, immancabile) poi in cucina ci sono accorgimenti che possono variare da zona a zona. Ma il profilo Instagtam Ecellenza Italiana, molto conosciuto, con oltre 400mila follower, prova a dare la ricetta definitiva. Quella realizzata con i migliori ingredienti. E per migliori si intende i più buoni. Dalla pasta di Gragnano al guanciale di Amatrice. E in questo caleidoscopio del gusto c'è anche un ingrediente toscano.