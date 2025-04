Dieci idee last minute in Toscana per Pasqua, Pasquetta e i ponti: musei, tour e non solo Qualche ora per un po' di relax: aprile è un mese ricco di eventi ma anche di occasioni per staccare dalla routine quotidiana. Dal trekking, tempo permettendo, alle mostre: sono tante le proposte per tutti i gusti. Tanti i turisti che arrivano da fuori regione per visitare città, campagne, edifici storici