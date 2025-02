Firenze, 19 febbraio 2025 - Da Viareggio a Follonica, da Foiano a Pietrasanta, ci avviciniamo al clou del Carnevale: e su questo fronte la Toscana è in prima linea in quanto a numero e importanza degli eventi. Nel fine settimana tantissimi appuntamenti a pochi giorni da giovedì grasso (27 febbraio), la 'vera' giornata di apertura del carnevale, in vista del martedì grasso (4 marzo) che invece lo chiude.

Ecco una mappa di eventi in tutte le province della regione.