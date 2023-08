Sbandieratori, arcieri e menestrelli A Vicopisano un salto nel passato

di Ilaria Vallerini

Sbucano dai portoni incastonati nella pietra antica le donzelle adornate di veli e preziosi damaschi. È festa nel borgo di Vicopisano, nella terra pisana, sulle orme di quel passato cinto tra le sue mura. Sbandieratori, cavalieri romantici nella loro armatura argentea, frati, indovini, arcieri, menestrelli, giullari e cortigiani sono i protagonisti di un viaggio alla scoperta dell’Età di Mezzo alla 26esima edizione della Festa Medievale sabato 2 e domenica 3 settembre a cura dell’omonima associazione presieduta da Giampiero Nesti. Pagato l’ingresso con il grosso pisano, la moneta dell’epoca, l’avventura ha inizio tra i chiassi, vicoli, piazzette, torri e monumenti rischiarati solamente da lanterne e fiaccole. Nella piazzetta di Palazzo Pretorio il profumo di porco abbrusticato, della zuppa de farro, de pane e longobarda e fiumi di vino rubro, inebriano i commensali tra ricette dell’epoca, frutto di accurate ricerche, e un’atmosfera davvero suggestiva.

I commensali saranno allietati da spettacoli itineranti (a cura di Martina Favilla e di Antitesi Teatro Circo), per adulti e fanciulli, da artisti di strada a acrobati, danzatrici e animazioni in uno scenario particolarmente magico. E poi accampamenti, falconieri, chiromanti, cortei storici, sbandieratori, il mercato medievale, i monumenti aperti, tra cui il complesso monumentale della Rocca del Brunelleschi, l’arte e l’artigianato, il Medioevo dei bambini e delle bambine, con il suo apice domenica pomeriggio, e tanto altro ancora. "È straordinario che, da più di un quarto di secolo, l’associazione riesca a mettere in piedi una splendida manifestazione, capace di attirare nel borgo migliaia e migliaia di visitatori, oltre i confini regionali e nazionali.

Ed è emozionante vedere - concludono il sindaco Matteo Ferrucci e l’assessora al Turismo, Fabiola Franchi - come tutta la nostra comunità e il mondo dell’associazionismo e del volontariato siano intensamente coinvolti e attivi". Informazioni: www.festamedievalevicopisano.pi.it; [email protected]