"Sassi dal ponte a La Spezia: 12 anni a 3 giovani"

Si divertivano a lanciare sassi e limoni dal cavalcavia dell’autostrada sulle auto in transito ma erano stati, per fortuna, arrestati in flagranza grazie all’intuizione della polizia stradale di Pontremoli e della municipale di Santo Stefano Magra. I tre ragazzi, uno dei quali all’epoca dei fatti minorenne, dopo aver trascorso 8 mesi ai domiciliari con il braccialetto elettronico si sono presentati in Tribunale alla Spezia. Hanno scelto la via del patteggiamento ma le condanne sono state pesanti per tutti e tre. Alessio Leoni di 20 anni sul quale pendevano ben quattordici capi di imputazione, oltre al lancio dei sassi dal cavalcavia, anche l’aggressione a prostitute colpite con lancio di bottiglie, ha patteggiato 4 anni e 8 mesi.

Non è andata meglio a Alessio Melani nello scorso febbraio, quando venne arrestato, ancora minorenne sconterà 4 anni e 2 mesi infine Lorenzo Pratesi ventenne è stato condannato a 3 anni e 6 mesi. Nessuno dei tre giovani, incensurati, vedrà spalancarsi le porte del carcere perchè la pena è stata sospesa con la richiesta da parte dei legali dell’affidamento in prova ai servizi socialmente utili.

L’incredibile vicenda era emersa nello scorso febbraio dopo la denuncia da parte di una coppia di spezzini centrati dal lancio di sassi mentre transitavano sotto il cavalcavia auostradale della A15 tra la Lunigiana e lo spezzino e successivamente si era scoperto che anche nelle sere precedenti si erano verificati casi analoghi. La polizia stradale di Pontremoli e la municipale di Santo Stefano Magra avevano organizzato un appostamento e la sera successiva il terzetto era stato colto in flagrante con un sacchetto contenente sampietrini e limoni pronti al lancio. Massimo Merluzzi