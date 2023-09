S.Anna, capire l’attualità. Scuola di educazione civica

Sono in tutto 40 i ragazzi provenienti da tutta Italia e che ieri hanno varcato la soglia della Villa del Gombo nella tre giorni di eventi, talk e laboratori per imparare a leggere la realtà che cambia. Si chiama la Scuola di Educazione civica ed è stata ideata da un gruppo di allievi ordinari della Scuola Superiore Sant’Anna.

"La chiave di lettura sarà insegnare a capire l’attualità tramite i mezzi d’informazione – spiega il coordinatore scientifico e ricercatore di diritto costituzionale, Luca Gori -. Un’attenzione importante è stata data alla rassegna stampa giornaliera, ideata proprio per insegnare a leggere le notizie osservando i pregi e i difetti della stampa". "L’intuizione ci è venuta dopo le ultime elezioni politiche e i dati sconfortanti sull’affluenza, specialmente nella fascia 18-35 anni – commenta Alessandro Gazzetti, uno degli organizzatori –. Volevamo fare qualcosa che facesse appassionare i giovani alla cosa pubblica".

Il tutto, in una location prestigiosa all’interno della tenuta di San Rossore. Ad augurare che la "Scuola" abbia lunga vita, il presidente del parco Lorenzo Bani: "Far incontrare i giovani in modo che possano formare una loro idea, dimostra come ci sia necessità in questa fase storica che i ragazzi riacquistino fiducia nella politica" commenta Bani.

Gli studenti che partecipano sono tutti all’inizio del quinto anno delle scuole medie superiori, e sono stati selezionati in base al merito scolastico, al contesto di possibile fragilità sociale ed economica e alla motivazione personale. Ieri gli studenti hanno assistito ad un intervento sulla nascita della Costituzione curato da Alfonso Celotto, docente di Diritto costituzionale all’Università di Roma Tre.

Nel programma di oggi verrà trattato anche il tema della violenza di genere, con Anna Loretoni, preside della Classe di Scienze Sociali e docente di filosofia politica della Scuola Sant’Anna e Agnese Pini, direttrice Qn La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno.

Enrico Maria Del Punta