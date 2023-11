Sandrelli, De Laurentiis, Beni: al via la stagione di Cavriglia

Arezzo, 7 novembre 2023 – Al via da domenica 10 dicembre la stagione 2023/24 del Teatro Comunale di Cavriglia. Sei appuntamenti fino a marzo con autori e interpreti di primo piano della scena nazionale. Amanda Sandrelli, Giovanni Scifoni, Gaia De Laurentiis, Katia Beni sono solo alcuni dei protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus (riconosciuta dal Ministero della Cultura come primo Circuito Multidisciplinare in Italia per il 2023).

“Viviamo un momento drammatico per il mondo, pieno di guerre e di sofferenze. Fare teatro significa educare le coscienze delle persone e contribuire a instaurare un dialogo per la pace - sottolinea Filippo Boni, Assessore alla Cultura del Comune di Cavriglia -. La stagione teatrale che realizziamo con Fondazione Toscana Spettacolo anche quest’anno si prospetta di alto profilo. Per questo motivo siamo orgogliosi di presentare un calendario di spettacoli di rilievo, con protagonisti affermati a livello nazionale e che contribuirà a rendere il Teatro Comunale punto di riferimento non solo per i cittadini di Cavriglia, ma anche per l'intera comunità del Valdarno”.

“Una stagione teatrale che inizia è un'avventura culturale che ha il vantaggio di essere vissuta insieme, da un'intera comunità che si ritrova in un luogo che diventa molto di più di uno spazio per gli spettacoli dal vivo - osserva Cristina Scaletti, presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus -. Il cartellone che andiamo a presentare, condiviso con l'Amministrazione comunale di Cavriglia, offre occasioni di divertimento ma anche di riflessione su tante tematiche del nostro tempo, con grandi testi, importanti regie e bravissimi attori. Per questo rinnoviamo il nostro convinto sostegno al programma del Teatro Comunale, sperando anche che i cittadini possano usufruire delle numerose iniziative di promozione, fra cui la Carta dello Spettatore FTS”.

“La Fondazione Toscana Spettacolo onlus opera per offrire ai cittadini una proposta culturale plurale e di qualità - afferma la direttrice Patrizia Coletta -. E siamo felici, anche quest'anno, di presentare un cartellone condiviso con l’Amministrazione comunale di Cavriglia capace di accogliere il meglio del panorama nazionale. Gli spettacoli della prossima stagione al Teatro Comunale comprendono testi classici riproposti in chiave contemporanea, e rappresentazioni di personaggi storici che continuano a parlarci e a tramandarci importanti valori attraverso i secoli. È il caso del titolo che apre il cartellone: In arte son Chisciottǝ, liberamente ispirato al capolavoro di Miguel de Cervantes, con Luisa Bosi ed Elena Ferri. Oppure Fra’. San Francesco, la superstar del Medioevo, un monologo, orchestrato con laudi medievali e strumenti antichi. Due testi arricchiti oltretutto dalla musica, che è una componente fondamentale dello spettacolo dal vivo. E ancora tematiche di grandissima attualità, quali la memoria dell’Olocausto e i diritti delle donne, per concludere col testo di Dario Fo e Franca Rame, Una giornata qualunque, con Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch, a testimoniare che anche l’umorismo, se intelligente, è veicolo di riflessione oltre che di leggerezza”.

Il programma

Il sipario sulla stagione del Teatro Comunale si alza domenica 10 dicembre (ore 21.30) con IN ARTE SON CHISCIOTTƏ. Uno spettacolo di Samuele Boncompagni, liberamente ispirato a Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes, con Luisa Bosi ed Elena Ferri. Le musiche di Massimo Ferri sono eseguite dal vivo dai solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo.

A seguire, venerdì 5 gennaio (ore 21.30), Giovanni Scifoni porta in scena FRA’. San Francesco, la superstar del Medioevo. Un monologo, orchestrato con le laudi medievali e gli strumenti antichi di Luciano di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli, che si interroga sull’enorme potere persuasivo che genera su noi contemporanei la figura pop di Francesco, ripercorrendo la vita del poverello di Assisi e il suo sforzo ossessivo di raccontare il mistero di Dio in ogni forma, fino al logoramento fisico che lo porterà alla morte.

In occasione del Giorno della Memoria, venerdì 26 gennaio (ore 21.30) in cartellone PIETRA D’INCIAMPO di Sergio Pierattini, per la regia di Riccardo Diana. Uno spettacolo sul valore e la forza dei simboli che custodiscono e tramandano la memoria dell’Olocausto, con particolare riferimento alle pietre d’inciampo che poste davanti alle abitazioni di coloro che furono deportati ed uccisi nei campi di sterminio nazisti, ne ricordano nomi, data di nascita, di deportazione e di morte.

Giovedì 15 febbraio (ore 21.30) Amanda Sandrelli e Gigio Alberti sono i protagonisti di VICINI DI CASA di Cesc Gay. Forte del successo riscosso in Spagna, approda per la prima volta in Italia Vicini di casa, adattamento della pièce Los vecinos de arriba di Cesc Gay. Una commedia, libera e provocatoria, che indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo. Un quartetto affiatato e irresistibile, che invita lo spettatore a riflettere su pregiudizi e tabù e, soprattutto, a chiedersi: faccio l’amore abbastanza spesso?

La stagione prosegue venerdì 8 marzo (ore 21.30) con DIRITTI O ROVESCI… MA PARI!, di e con Benedetta Giuntini e Katia Beni. Una giornalista intervista un’attrice sui diritti delle donne e le pari opportunità: un’esilarante altalena di gag e monologhi giocati fra incomprensioni e fraintesi, pulsioni sessuali, sconvolgimenti ormonali, che lascia spazio a riflessioni semiserie su stereotipi di genere e diritti violati.

Per l’ultimo appuntamento in programma, domenica 17 marzo (ore 21:30), al Teatro Comunale va inscena UNA GIORNATA QUALUNQUE di Dario Fo e Franca Rame, con Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch. Giulia è una manager disperata che vuole suicidarsi, ma la vicenda del suo suicidio si risolve in maniera comica e grottesca, in quanto tutto concorre a far sì che lei non raggiunga il suo scopo. Commedia divertente e vivace, che traccia un caustico ritratto delle nevrosi femminili condensando il meglio della comicità di Dario Fo e Franca Rame.

Numerose le iniziative di promozione: Carta dello Spettatore FTS, che offre vantaggi come il biglietto ridotto in tutti i teatri del circuito, eccetto quello in cui viene sottoscritta; Biglietto futuro, riduzioni per under 35, in collaborazione con Unicoop Firenze; Carta studente della Toscana, biglietto a 8 euro per gli studenti universitari in possesso della carta; Buon compleanno a teatro (valido per gli under 35), che regala il biglietto nel giorno del compleanno; Biglietto sospeso, che consente di offrire uno spettacolo a chi vive un momento di difficoltà; FTS per l’ambiente, per condividere la cura e il rispetto per l’ambiente gli spettatori che presentano l’abbonamento mensile ad un mezzo di trasporto pubblico hanno diritto all’ingresso ridotto nei teatri del Circuito.

Info e biglietti

campagna abbonamenti

rinnovi vecchi abbonamenti: fino al 15 novembre

nuovi abbonamenti: dal 15 novembre al 10 dicembre

abbonamento a 6 spettacoli

intero € 75 / ridotto € 60

biglietti

intero € 18 / ridotto € 15