Salmo fa tappa al Prato per il suo summer tour

salmo

Arezzo, 24 marzo 2023 – Finalmente l’annuncio che tutti aspettavano: un nuovo attesissimo headliner si aggiunge alla line-up di MEN/GO MUSIC FEST. Farà tappa a PARCO IL PRATO AD AREZZO infatti il SUMMER TOUR di SALMO, organizzato e prodotto da Vivo Concerti e Lebonski.

Eclettico, anticonformista, provocatorio, SALMO è stato il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro lo scorso 6 luglio, davanti a 50 mila persone, e conta oggi oltre 3 miliardi di streaming totali, 68 dischi di platino e 42 dischi d’oro. Il disco FLOP, uscito il 1 ottobre 2021, certificato triplo platino, ha raggiunto oltre 260 milioni di streaming.

Dopo le 3 date primaverili nei palazzetti di Flop Tour, l’artista ha annunciato il tour estivo che lo porterà sui palchi dei principali festival italiani con tutta la sua carica live: tra questi anche l’appuntamento dell’8 luglio al MEN/GO MUSIC FEST di Arezzo.

A breve l’annuncio del resto della line-up di questa edizione di MEN/GO MUSIC FEST, caratterizzata sempre da un’importante ricerca tra nuove uscite discografiche, alcuni tra i tour più importanti in Italia del momento e tante nuove scoperte, oltre ai giovani emergenti locali che ogni giorno apriranno i concerti: uno specchio del vasto panorama musicale contemporaneo in Italia, dal pop all’urban, dal rap all’elettronica, fino al cantautorato.

Le serate del 4, 5, 6 e 9 luglio saranno – come sempre per MEN/GO MUSIC FESTIVAL – a ingresso gratuito. Sono già aperte le prevendite per la serata del 7 luglio, mentre quelle per la serata dell’8 luglio che vedrà SALMO come headliner apriranno lunedì 27 marzo alle 14: https://linktr.ee/mengofest.

MEN/GO MUSIC FEST è un progetto dell’ASSOCIAZIONE MUSIC! con il patrocinio, contributo e collaborazione organizzativa dell'Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo, patrocinio di Regione Toscana, patrocinio e contributo del Consiglio Regionale della Toscana, collaborazione e il sostegno di Fondazione Arezzo Intour e Fondazione Guido d'Arezzo e la collaborazione di Discover Arezzo.