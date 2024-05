Cosa fare nel weekend in Toscana: sagre per tutti i gusti

Firenze, 24 maggio 2024 – Tanti appuntamenti in Toscana con sagre, feste e mercatini. Ecco una selezione di appuntamenti. Per segnalazioni [email protected]

AREZZO

Inizia il 25 maggio e finisce il 2 giugno il Festival della lumaca organizzato a Camucia, frazione di Cortona. La lumaca si troverà il 25, 26, 31 maggio e 1° e 2 giugno, a partire dalle 19.

Sagra dei baccelli a Spoiano, frazione di Civitella, fino a domenica. Stand aperti dalle 20, non mancano musica, bar e pizzeria.

Al campo sportivo di Indicatore, frazione di Arezzo, fino al 26 e poi dal 30 maggio al 2 giugno, si tiene la festa degli antichi sapori aretini. Si cena dalle 19,30.

FIRENZE

A Firenze, per la precisione in via San Martino a Brozzi, si tiene si tiene la sagra del ranocchio, sabato e domenica e poi di nuovo dal 31 maggio al 2 giugno.

Domenica appuntamento a Scandicci con la festa della schiacciata in piazza Marconi, aperta dalle 15 alle 18,30.

Sempre a Scandicci, ma nella località di San Vincenzo a Torri, domenica 26 al Circolo Mcl si tiene la sagra delle ficattole. La sagra apre alle 15,30.

Sagra del cinghiale, dei tortelli e della grigliata a Pelago: sabato e domenica appuntamento al circolo Arci per cena dalle 19 e domenica anche a pranzo dalle 12.

La salsiccia alla griglia sarà protagonista domenica 26 a Lucolena, frazione di Greve in Chianti, a partire dalle 11,30.

Festa della finocchiona e dei salumi toscani a Bivigliano, frazione di Vaglia, sagra accompagnata dai Maggiaioli, non mancano gonfiabili e mercatino. Villa aperta per l’occasione.

Sabato e domenica a Pozzolatico, frazione di Impruneta, torna la Festa dei Volpai al circolo ricreativo culturale di via Imprunetana per Pozzolatico. Si cena alle 19, domenica anche a pranzo dalle 12.

E’ già in piena attività e lo resterà fino a domenica la sagra fragole e panna di Matassino, frazione di Figline Valdarno, giunta alla 38ª edizione, con l’organizzazione della parrocchia di Santa Maria Regina.

A Rignano sull'Arno torna la sagra del cinghiale, fino a domenica 26, al campo sportivo in via Roma. Aperta a cena tutte le sere, sabato e domenica anche a pranzo.

Festa del pesce a Compiobbi, frazione di Fiesole, aperta tutti i giorni fino a domenica dalle 19,30. Appuntamento al circolo La Pace in via della Stazione. Prenotazione allo 055.6593671 e al 338.5437543.

GROSSETO

A Montenero d'Orcia, frazione di Castel del Piano, torna la sagra della lasagna, aperta da venerdì a domenica sia questo che il prossimo fine settimana.

Sagra della fragola a Marsiliana, frazione di Manciano, dal 24 al 26. Aperta a pranzo e cena, domenica spettacolo pirotecnico.

MASSA-CARRARA

Sabato e domenica a Valenza, frazione di Aulla, spazio alla sagra delle focaccette. Sabato stand aperti dalle 19, domenica dalle 12.

PISA

Sagra della tagliata alle Quattro Strade di Bientina, al parco delle Sughere, da venerdì a domenica. Stand aperti dalle 19,30. La sera si balla con il liscio.

A Uliveto Terme, frazione di Vicopisano, Festa del cinghiale dei Monti Pisani da venerdì a domenica al campo sportivo sulla Provinciale Vicarese. Si replica il fine settimanal lungo seguente. Si cena dalle 19.

Storico appuntamento a Lari con la sagra della ciliegia, edizione numero 66, in scena sabato e domenica e poi il 31 maggio, il primo e il 2 giugno. Come sempre la sagra si accompagna a spettacoli e mercatino. Si cena dalle 19,30, la domenica anche a pranzo dalle 12,30. Non manca il bus navetta.

Storica anche la Sagra della fragola di San Giuliano Terme, dal 24 al 26 maggio, che nella località di Sant'Andrea in Pescaiola festeggia la 45esima edizione. Aperta a cena dalle 19,30 alle 22,30. Aperitivo a partire dalle 18. Non mancherà il ballo.

La frazione di Santo Stefano a Macerata a Cascina ospita in piazza Bartoli la Festa Chiesanovese e Sagra dell'anguilla. Aperta dal 24 al 26 e poi dal 31 maggio al 2 giugno.

PISTOIA

Fino al 26 maggio e poi di nuovo dal 30 maggio al 2 giugno Colonna di Larciano si tiene la sagra del bombolone al parco Berlinguer, aperta a cena dalle 19,30.

SIENA

Sagra della pastaciutta alle Volte Basse, a Siena, dal 24 al 26 maggio. Stand aperti dalle 19,30.

Sagra dei pici a San Casciano dei Bagni, in località Celle sul Rigo, 53esima edizione dal 24 al 26. Stand aperti venerdì e sabato a cena e domenica anche a pranzo dalle 13.