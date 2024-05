Mercati in Toscana, tanti eventi da visitare in questo fine settimana

Firenze, 25 maggio 2024 – Tanti appuntamenti nel fine settimana in Toscana per gli appassionati di mercati e mercatini, dall’agroalimentare al vintage. Ecco una selezione.

AREZZO

Mercato delle pulci a Saione, quartiere di Arezzo, nella giornata di domenica. Appuntamento dalle 9 alle 19.

Mostra-scambio “Ritorno al passato” a Cortona dalle 10 alle 18 in centro storico. In pole position antiquariato e collezionismo.

FIRENZE

Si tiene domenica per tutta la giornata a Firenze il Vintage Market al Molo Firenze al 27 di lungarno Colombo. Accanto al vintage non manca lo street food.

Sempre a Firenze, sabato e domenica dalle 9 alle 20 classico appuntamento con il mercatino di piazza dei Ciompi. In vendita fumetti, vinili, vintage.

Finisce sabato 25 a Scandicci la terza edizione di “72 ore di biodiversità”. Il ricco programma si può consultare a questo link.

Domenica a San Donnino, frazione di Campi Bisenzio, consueto appuntamento con la mostra scambio Portobello, che si tiene dalle 8 alle 19 in piazza della Costituzione.

Il mercato dell’antiquariato e del vintage dà appuntamento sabato 25 a San Casciano in Val di Pesa, dalle 8 alle 19 in piazza della Repubblica e in viale Garibaldi.

Domenica a Greve in Chianti Il Pagliaio, mercato del biologico e dell'artigianato, in piazza Matteotti dalle 9 alle 18. Per questo appuntamento il tema centrale è la ceramica.

GROSSETO

Sabato a Grosseto spazio all'Angolo del collezionista, dalle 9 alle 19 in piazza De Maria.

LIVORNO

Appassionati di bricolage, sabato e domenica a Livorno c’è Bricolando, dalle 9 alle 21 a Porta a Mare, alle Officine Storiche.

LUCCA

Sabato e domenica ultimi due giorni di mercatino regionale francese in piazza Napoleone a Lucca. Dalle 9 alle 20.

Riuso, vintage, collezionismo, antiquariato: è il Festival del riuso che si tiene domenica a Lucca, al Foro Boario sulla via per Camaiore dalle 9 alle 19. Previsti 150 stand.

Sabato e domenica a Seravezza torna Giardino Fiorito, mostra mercato di piante e fiori. Appuntamento al Palazzo Mediceo dalle 10 alle 20.

MASSA-CARRARA

Domenica a Bagnone il Mercatino nel Borgo dalle 10 alle 19 con banchi di antiquariato, hobbistica e artigianato.

PISA

Sabato e domenica Riparbella ospita “Ripa Fiorita, il borgo in fiore” dalle 17 di sabato alle 12 di domenica (segue pranzo). Non manca lo stand gastronomico al parco Dalla Chiesa.

PISTOIA

Domenica a Pescia si tiene Pescia Antiqua, fiera di antiquariato, vintage e collezionismo in piazza Mazzini e nel centro storico per tutto il giorno.

PRATO

Sabato 25 a Prato consueto appuntamento con “Collezionare in Piazza” in piazza San Francesco per tutta la giornata: piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo, vintage.

SIENA

Come ogni sabato mattina di maggio il Mercatale della Valdelsa si tiene a Tognazza, località di Monteriggioni, con specialità locali dalla verdura ai formaggi.