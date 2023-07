Sagre in Toscana, gli appuntamenti del fine settimana

Firenze, 13 luglio 2023 – Dal mare alla montagna, tanti appuntamenti in Toscana con le sagre estive. Ecco una selezione di eventi nel fine settimana.

AREZZO

Da giovedì a domenica sagra della bistecca al campo sportivo di Olmo, frazione di Arezzo, con stand aperti dalle 20.

A Lucignano la sagra della tagliata andrà in scena questa e la prossima settimana da giovedì a domenica nell’ambito della Festa dello Sport al campo sportivo. Si cena dalle 20.

Da giovedì a domenica ad Albergo, frazione di Civitella in Val di Chiana, 48esima edizione della sagra del crostino al campo sportivo, tutte le sere dalle 20.

Da venerdì a domenica e poi di nuovo la prossima settimana da giovedì a domenica, a Manciano, frazione di Castiglion Fiorentino, si tiene la sagra dello struzzo (ma non mancano specialità toscane e pizza). Appuntamento al campo sportivo dalle 20.

FIRENZE

Questa settimana e la prossima da giovedì a domenica Pozzolatico, frazione di Impruneta, ospita la sagra della bistecca con fungo porcino nel parco del Circolo Ricreativo. Stand aperti dalle 19,30. Parte del ricavato andrà a Emergency.

Sabato e domenica in via Galilei al Bardella, San Casciano, si tiene la sagra del gallo, con cucina tipica toscana. Si cena dalle 19,30, segue musica.

Da giovedì a domenica a Vicchio la Festa del cinghiale e del tortello al Lago Viola di Boccagnello, sabato e domenica anche a pranzo. Prenotazioni al 350.1933619 o al 366.1500599.

Sabato e domenica a Tosi, frazione di Reggello, la sagra del tortellone al campo sportivo dalle 19. Prenotazioni al 347.1920574.

Da giovedì a domenica a Massarella, frazione di Fucecchio, 52esima edizione della sagra della zuppa. Tutte le sere musica dal vivo.

Tutte le sere fino a domenica il giardino del circolo Rossetti di Cerreto Guidi ospita la sagra del papero e del cinghiale. Prenotazioni al 333.7730560. Stand aperti dalle 19,30.

Sant'Amato a tavola si tiene nella omonima frazione di Vinci da venerdì a domenica (come la prossima settimana e quella successiva, poi ad agosto dal 4 al 6). Tutte le sere specialità tipiche del Montalbano, segue musica.

GROSSETO

Sagra della panzanella a San Donato, frazione di Orbetello, da venerdì a domenica 23 al campo sportivo. Stand aperti dalle 19,30.

Sabato 15 a Boccheggiano, frazione di Montieri, spazio all’Hamburgerata, con hamburgere e street food. Appuntamento al campo sportivo dalle 19 con l’aperitivo, dalle 22 musica e dalle 24 Summer Party.

Da venerdì a domenica si tiene a Poggio Murella, frazione di Manciano, la sagra del lunghino (una pasta fatta a mano, ndr), con stand aperti dalle 19,30.

Da venerdì a domenica il centro sociale di Casteani, frazione di Gavorrano, ospita la sagra del dolce casalingo. Si mangia dalle 19,30, tutte le sere piatti tipici di carne e pesce, non manca il ballo con orchestra dal vivo.

Festa dello sport e del cinghiale alla cacciatora a Rispescia, frazione di Grosseto, ogni venerdì-sabato-domenica di luglio ma anche giovedì 13, 20 e 27. Appuntamento al campo sportivo. Segue musica da ballo, ma non il giovedì.

LUCCA

Ultimi tre giorni, da venerdì a domenica, per la sagra della Quercia a Querceta, frazione di Seravezza. Piatti tipici e ogni sera aperitivo. Stand aperti dalle 20 alle 24.

Tutti i venerdì-sabato-domenica di luglio in via Aurelia 61 a Montiscendi, frazione di Pietrasanta, si tiene la sagra della contrada La Cervia. Stand aperti a cena, segue musica. Prenotazioni al 328.9264419.

Fino a domenica sagra del cacciucco a Badia Pozzeveri, frazione di Altopascio, non manca il ballo. Prenotazioni 333.3307171.

A Lammari, frazione di Capannori, si tiene la sagra di San Jacopo ogni sabato e domenica di luglio al circolo Anspi di San Jacopo. Si balla con orchestre e dj.

Ogni sabato e domenica di luglio a Massa Macinaia, frazione di Capannori, il piazzale Monica del Grande in via Sodini 66 ospita la sagra del fungo porcino con polenta. Stand aperti dalle 19.

MASSA CARRARA

Da venerdì 14 a sabato 23 la sagra di Sant’Anna a Forno propone specialità tipiche tutte le sere a cena. Prenotazioni al 338.7612157.

PISA

Tutti i sabato e domenica di luglio al campo sportivo di Bientina si tiene la festa del totano fritto e baccalà, con stand aperti dalle 19. Non manca l’intrattenimento per i bambini.

Sempre a Bientina, ma al parco delle Sughere alle Quattro Strade, si tiene da venerdì a domenica (come la prossima settimana) “Facciamo la festa al pesce”. Si mangia dalle 19,30.

Da venerdì a domenica a Buti, al parco Danielli, si tiene la sagra della porchetta, dello stinco e della birra artigianale. Stand aperti dalle 19,30.

A Orentano, frazione di Castelfranco di Sotto, ultimi giorni per la tradizionale sagra della pizza, della birra e del melone retato: da venerdì a domenica appuntamento allo spazio feste in via della Chiesa 121. Prenotazioni al 375.7266760. Segue musica da ballo.

Sempre a Castelfranco di Sotto sabato e domenica si tiene la sagra del cavatello, organizzata dalla Contrada San Michele presso la propria sede in via Biagi 6.

Sagra della pappardella alla lepre organizzata in via Foscolo a Staffoli, frazione di Santa Croce sull'Arno, nell’ambito della Festa del Donatore Avis. Appuntamento da venerdì a domenica per tutto luglio. Stand aperti dalle 19,30. Segue musica.

La sagra delle pallette ai funghi si tiene da venerdì a domenica alla Madonna dell'Acqua, frazione di San Giuliano Terme, a partire dalle 19 nell'area feste di via delle Murella 34. Segue musica.

PISTOIA

Questa e la prossima settimana da venerdì a domenica continua Sant’Agostino in festa, nell’omonima zona industriale di Pistoia in via di Sant’Agostino 38. Stand aperti dalle 19,30, non mancano musica e ballo.

Nei sabati 15, 22, 29 luglio e 9, 14 e 19 agosto Vellano, frazione di Pescia, ospita le “Feste in Piazza”; dalle 20 in poi cene a 18 euro. Prenotazione obbligatoria al 349.3005805.

SIENA

Da giovedì a domenica (come la prossima settimana) a Badesse, frazione di Monteriggioni, si tiene la festa del pesce e dello sport, con stand aperti dalle 19,30. Segue musica.