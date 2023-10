Sagre in Toscana, è ora dell’autunno: castagne, tartufo e funghi in tavola

Firenze, 10 ottobre 2023 – Tempo d’autunno, anche meteorologico, e tempo di sagre che salutano le tipicità dell’estate e accolgono le grandi specialità toscane della terra di questa stagione. Ecco una selezione di eventi del fine settimana.

FIRENZE

Domenica 15 con bis domenica 22 31esima edizione di “Smarronando e Svinando” a Pietramala, frazione di Firenzuola, alla Pro Loco. Stand aperti dalle 11 fino a cena. Castagne protagoniste insieme al buon vino.

Domenica 15 (ma anche 22 e 29) a Marradi si tiene la classica mostra mercato del marron buono.

Tutte le domeniche di ottobre a Palazzuolo sul Senio si tiene la sagra del marrone e dei frutti del sottobosco.

A San Piero a Sieve torna la Festa del Marrone, sia domenica 15 che 22 ottobre, al parco “Antonio Berti”. Possibile prenotazione ai numeri 055.8487241 oppure 333.6458002.

A Certaldo spazio alla sagra della bistecca e del fungo porcino ogni venerdì, sabato e domenica fino al 22 ottobre. Si cena dalle 19,45, la domenica aperta anche a pranzo dalle 12,30 al centro polivalente di viale Matteotti 201. Locale al coperto e riscaldato.

Da venerdì a domenica la frazione di Baccaiano, a Montespertoli, si tiene la Sagra del polliglio cioè pollo e coniglio. Appuntamento al circolo Arci La Pinetina a Baccaiano. La domenica aperto anche a pranzo. In caso di maltempo spazi al coperto. Prenotazione al 366.1236248 o al 366.3389310.

GROSSETO

La festa della biondina (che poi sarebbe la caldarrosta in vernacolo locale) si tiene da venerdì a domenica a Cana, frazione di Roccalbegna. Aperta sabato a cena e domenica anche a pranzo.

A Gavorrano torna la Festa d’autunno nella frazione di Caldana, sabato (a cena) e domenica (anche a pranzo). Aperte anche le cantine.

Sabato e domenica al parco della Peschiera a Santa Fiora si tiene la sagra del marrone santafiorese. Aperta dalle 10. A Bagnolo invece la sagra del fungo amiatino, da venerdì a domenica. Il programma a questo link.

Da venerdì a domenica Arcidosso ospita “La castagna in festa”. Cantine aperte nel borgo e stand gastronomico al Nido di Fate in via Tibet, aperto a pranzo e cena.

LIVORNO

La Pubblica Assistenza di Sassetta organizza per domenica 15 la Tordata e la sagra della castagna a partire dalle 10.

LUCCA

Domenica 15 e replica il 22 per la Festa della castagna ad Azzano, frazione di Seravezza. Cucina aperta dalle 12.

MASSA-CARRARA

A Pontremoli tutte le domenica di ottobre si tiene la “Castagnata” dalle 11 alle 19. Degustazioni e mercatino ai giardini del teatro.

Sabato e domenica a Licciana Nardi si tiene l’evento “La castagna racconta”. Stand con specialità autunnali aperti sabato dalle 15, domenica a pranzo e cena.

PISA

Domenica 15 e 22 ottobre San Giovanni alla Vena, frazione di Vicopisano, ospita la festa della castagna. Dalle 12,30 pranzo in piazza (prenotazione gradita al 335.6179542), dalle 15 stand gastronomici aperti.

A Buti è tempo per la sagra della castagna: sabato dalle 19 stand aperto con la cena d’autunno, domenica dalle 13 pranzo nel parco. Locali al coperto.

Sagra della lepre e del cinghiale a Selvatelle, nel comune di Terricciola, con gli ultimi due giorni sabato e domenica. Stand al coperto aperti a cena (ma la domenica anche a pranzo).

Alla Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto (in via Enrico Fermi) tutti i sabato e domenica di ottobre e il primo di novembre si tiene la sagra del porcino e della chianina. Aperta il sabato a cena e la domenica a pranzo.

La frazione di Balconevisi a San Miniato ospita la sagra del tartufo bianco e del fungo nelle giornate di sabato 14 e domenica 15. Aperta a cena il sabato e la domenica anche a pranzo.

PISTOIA

A Pescia, nella frazione di Vellano, torna la tradizionale sagra delle frugiate. Appuntamento domenica 15 a partire dalle 14.

PRATO

A Bacchereto (Carmignano, Prato) sabato e domenica (con bis il weekend successivo) la locale Polisportiva organizza la tradizionale Festa della castagna. Il sabato apre alle 16, la domenica alle 15. Possibilità di cenare con prodotti tipici della stagione.

SIENA

Domenica 15 a Vivo d'Orcia, frazione di Castiglione d'Orcia, si tiene la festa del fungo e della castagna. Prenotazioni 0577.873646 o 327.1386016. Alle 16,30 da non perdere il Palio del Boscaiolo.

A Murlo, nella frazione di Vescovado, torna la Festa d'ottobre-Il Tordo e la Cuccagna che si tiene alla Casa del Popolo. Info e prenotazioni al numero 333.7307140. Sabato e domenica stand aperti a pranzo e cena.

Termina domenica la Festa d’autunno ad Abbadia San Salvatore. Per consultare il programma clicca qui.