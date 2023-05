Sagre, feste e mercatini: cosa fare in Toscana domenica 7 maggio

Firenze, 6 maggio 2023 – Una domenica d’estate, quella del 7 maggio, perché quando il termometro sfiora i 30 gradi di primavera viene quasi da non parlare più… Anche se il meteo, in realtà, dovrebbe cambiare a breve. Ragione in più per dedicare questa domenica a una bella giornata all’aperto: il programma di feste e sagre in tutta la Toscana è ricchissimo. Ecco una selezione degli eventi da non perdere (divisi per provincia).

Ad Arezzo è giornata di Fiera Antiquaria, evento che non ha bisogni di presentazioni con centinaia di espositori e pubblico da tutta Italia.

Come ogni prima domenica del mese torna Arezzo Selezione Vintage, stavolta in due location: Palazzo di fraternita, in piazza Grande, e il giardino pensile del Palazzo della Provincia in via Ricasoli. Ingresso dalle 9 alle 19.

Mercatino del Tarlo in piazza Torre di Berta a Sansepolcro dalle 9 alle 19. L’appuntamento si ripete ogni prima domenica del mese.

Fiera mercato di primavera a Firenze, in zona stadio, con Campo di Marte in Fiera dalle 8 alle 20: abbigliamento, oggettistica, generi alimentari e dolciumi.

Tradizionale appuntamento della prima domenica del mese è “Collezionisti in Piazza”, il mercatino di Scarperia aperto dalle 9 alle 19.

A San Casciano Val di Pesa si tiene oggi la Merenda nell'Oliveta. Il 7 maggio camminata nella zona di Cigliano-Pisignano, poi visita e degustazione alla Ranocchiaia e all’azienda agricola Bruscola. Prenotazioni via whatsApp al numero 338.7510677.

Ultimo giorno di street food al parco di Serravalle di Empoli, a pranzo e cena. Non mancano musica, giochi per bambini e mercatino.

Ultimo giorno a Empoli anche per la sagra del carciofo empolese al Pozzale, circolo Arci e giardino comunale: aperto dalle 19 senza prenotazione, mentre per il pranzo serve la prenotazione al 327.1703616.

A Montespertoli, nella frazione di Baccaiano, seconda e ultima giornata di Pane & Tulipani. Dalle 9 alle 20 mercatino artigiano e florovivaistico. Alle 12 pranzo veloce con l’apertura della “Pubbettina”, alle 16 buffet al panificio Cappelletti per i 60 anni di attività, alle 18 aperidog alla Pinetina.

Chiusura per la sagra del cinghiale a Certaldo, con il pranzo finale dalle 12: prenotazione obbligatoria ai numeri 333.3482583 o 347.4513158.

Ultima giornata per il Tortello di Poggioferro a Scansano, sia a pranzo che a cena: prenotazioni al 333.1659657 oppure 349.6073111. Menu fisso: tortelli burro e salvia, tagliere di affettati, fragole e panna, acqua e coperto.

Tradizionale appuntamento con il “mercatino lagunare” di Orbetello, dalle 9 alle 23, come ogni primo fine settimana del mese. Si trovano artigianato, antiquariato e modernariato.

A Salviano (Livorno) ultimo e principale giorno della sagra dei baccelli: è la 131esima edizione. Qui il programma.

Come ogni prima domenica del mese a Porcari si tiene il mercatino del riuso: appuntamento dalle 8 alle 19 in piazza degli Alpini.

A Castelnuovo Garfagnana, nell'area fieristica di piazza Maggiore Chiappini, c’è Garfagnana Motori & Sapori. Auto e moto protagonisti ma anche street food. Qui il programma.

Sempre a Castelnuovo, come ogni prima domenica del mese, torna il Mercato Garfagnino in centro storico. Negozi aperti.

A Pontremoli ogni prima domenica del mese si tiene Delizie di Lunigiana, mostra mercato dei prodotti tipici lunigianesi: appuntamento in piazza del Duomo dalle 9 alle 18.

Chiude oggi la sagra della cipolla a Treschietto, frazione di Bagnone. A partire dalle 12 sarà possibile gustare la specialità in tutte le salse.

A Fivizzano come ogni prima domenica del mese c’è “Mercante per un giorno”, mercatino dell'antiquariato e vintage; si comincia alle 9 in piazza Vittorio Emanuele II.

BeeRiver porta a Pisa la birra artigianale: dalle 12 alle 23 alla stazione Leopolda. Non manca lo street food, si paga con i gettoni che si possono cambiare all’ingresso.

Sempre a Pisa street food protagonista in piazza Don Minzoni dalle 12 a mezzanotte.

Appuntamento di ogni prima domenica del mese, Mercantico torna a Cascina dalle 8 alle 18, appuntamento da non perdere per appassionati e collezionisti in corso Matteotti, piazza Caduti per la Libertà, via Palestro.

Mercatino della prima domenica del mese anche a San Giuliano Terme con Antiqua, dedicato ai collezionisti e agli appassionati di antiquariato. Appuntamento in piazza Italia e largo Shelley dalle 9 alle 18.

A Ponsacco ultima giornata di Ponsacco Street Food, dalle 12 a mezzanotte in piazza della Repubblica cibo di strada e birrifici artigianali.

Per gli appassionati dell’artigianato e del piccolo antiquariato, a San Miniato si tiene il mercatino dalle 9 alle 19.

Festa di primavera a Ponte a Egola (San Miniato), dodicesima edizione: negozi aperti, artigianato, divertimenti per bambini, il tutto dalle 8 alle 20 per le vie del paese (via Curtatone e Montanara, piazza Garibaldi, via XXV Aprile).

Ultimo giorno per la sagra della fragola & sagra del baccello a Pieve di Santa Luce, aperto a pranzo dalle 12,30 e a cena dalle 19; nel mezzo musica e spettacoli.

A Prato, a Officina Giovani in piazza dei Macelli, si tiene Gif, manifestazione dedicata a giochi e fumetti. Si comincia dalle 11 fino al tardo pomeriggio con tantissime attività. Qui il programma completo.

Uno dei mercatini più antichi di Toscana, L’angolo dell’antiquariato di Carmignano, si tiene nelle due principali piazze del paese la prima domenica del mese dalle 9 alle 19.

Pienza e Fiori – mostra mercato di piante e fiori – oltre al mercato presenta oggi dalle 18 un viaggio in musica tra le più belle canzoni italiane con la corale Franci di Pienza e la Filarmonica Pinsuti di Sinalunga.