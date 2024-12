Arezzo, 5 dicembre 2024 – Sabato 7 dicembre alle 16 torna Yoga al Museo Archeologico.

Il Museo come luogo di benessere e di cura di sé.

Questo è il principio che ha spinto la direzione del Museo, la Fondazione Arezzo Intour e la Scuola di Yoga Integrale Ramananda a collaborare per creare un’occasione in cui poter coniugare la pratica dello Yoga alla crescita culturale.

Il corso “Yoga al Museo” si svolge nella Sala delle Ceramiche e si articola in 10 lezioni da sabato 16 novembre a sabato 1° febbraio, dalle ore 16 alle 17.30. Le sessioni di Yoga sono curate da Ramananda Scuola di Yoga Integrale nell’ambito del progetto “Lo Yoga per i Musei. I Musei per lo Yoga”. Ad ogni incontro è associato un pezzo delle collezioni archeologiche, che viene raccontato dal personale del Museo. Nella prima lezione sono state presentate alcune testimonianze dei culti orientali praticati nell'Arezzo romana, nel secondo incontro l'approfondimento è stato dedicato alla scultura del dio SIlvano, da poco esposta, mentre nel terzo è stata protagonista la straordinaria anfora attica rinvenuta nella necropoli etrusca di Casalta a Lucignano. Quale sarà la scoperta di sabato 7 dicembre?

Per informazioni e iscrizioni: https://www.discoverarezzo.com/esperienze/yoga-al-museo/

Domenica 8 dicembre apertura straordinaria e visita speciale

Domenica 8 dicembre il Museo Archeologico Nazionale di Arezzo estende il suo orario festivo: sarà aperto al mattino dalle 9 alle 14 e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30.

Alle ore 16 verrà inoltre proposta la visita "Tracce archeologiche del sacro ad Arretium": il personale del Museo accompagnerà i partecipanti in un viaggio tra i culti praticati nell'Arezzo romana attestati dai reperti esposti, dalla Iside acefala rivenuta nelle vicinanze dell'Anfiteatro più di un secolo fa alle testimonianze paleocristiane del Colle del Pionta.

La visita è inclusa nel biglietto d'ingresso ordinario.

Per informazioni e prenotazioni: [email protected]