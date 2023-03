Rosette Sandroni e Les Miserables nel concerto “Edith Piaf c’est moi”

sandroni

Arezzo, 22 marzo 2023 – Si chiude la decima edizione di una splendida rassegna che ha entusiasmato il pubblico del Circolo Culturale Aurora portandolo in un viaggio canoro, tutto al femminile, dal jazz al beat, dalla musica medievale al cantautorato e, sabato prossimo, nelle atmosfere francesi delle musiche di Edith Piaf.

Un gruppo di musicisti, nato grazie al visionario progetto di Rosette Sandroni che sceglie di portare in scena la vita di Edith Piaf, la sua storia personale e l’ascolto delle sue meravigliose canzoni.

Non è solo un concerto ma uno spettacolo musico/teatrale che ci accompagna attraverso i toccanti racconti della vita travagliata dell’artista francese.

La forza e il coraggio di vivere della Piaf è la cosa che più ha caratterizzato il suo essere artista, una donna che si è sempre rialzata dalla proprie ceneri utilizzando la musica come unico veicolo per trasformare la disperazione in bellezza, un vero e proprio esempio di resilienza, nel quale Rosette ha trovato l’ispirazione per scrivere lo spettacolo “Edith Piaf c’est moi” , forse è proprio questo connubio tra le due donne che rende il tutto più realistico ed emozionante.

Tutti i testi presentati in scena sono frutto di una lunga ricerca filologica che Rosette Sandroni ha portato avanti estrapolando l’essenza della vita emotiva della cantante come testimonianza ad oggi così reale e viva in ogni uomo o donna che lotta per il coraggio di essere se stessa .

Ingresso libero con tessera Arci.