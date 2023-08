Ritorna il Vintage Festival a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 8 agosto 2023 – Dal 12 al 15 agosto, con anteprima il 10, le strade di Castiglion Fiorentino si trasformeranno in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto per oltre cento artisti tra musicisti, disk jockey e ballerini e più di 70 espositori all’interno del Market.

Sono questi i numeri del “Vintage Festival” pronto a partire con un’anteprima d’eccezione, in grado di accendere l’estate castiglionese: a Castiglion Fiorentino arriva, infatti, Joe Bastianich con una tappa del tour che, da maggio, lo vede calcare i palchi delle principali venue della penisola, insieme alla band partenopea La Terza Classe. Un viaggio musicale tra le inconfondibili sonorità statunitensi dei generi blues, folk e bluegrass, che si terrà giovedì 10 agosto, alle ore 21.30 nell’area del Garden (Parco Presentini) grazie alla volontà e all’impegno economico e promozionale di tre importanti partner: il main sponsor SETTORE20 e gli sponsor PRINZ e HOPS.

La serata a ingresso gratuito sarà l’occasione per scaldare i motori in vista del Vintage Festival dove da sabato 12 a martedì 15 agosto, le strade di Castiglion Fiorentino si trasformeranno in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto dove live music e vinyl set scatenati vi faranno ballare in modo irresistibile. Passeggiando nel Vintage Market ricco di oggetti unici, pezzi speciali che raccontano storie, potrete scovare autentiche chicche e veri tesori da portare a casa e farli diventare parte della vostra storia.

“La sinergia tra amministrazione e commercianti sta facendo crescere il festival e stiamo riscuotendo un grande successo tra tutti i partecipanti. Questo è dimostrato dal notevole afflusso di visitatori registrato durante la scorsa edizione” afferma il direttore artistico, Marco Talladira, al quale gli fa eco il vicesindaco Milighetti che aggiunge “quest’anno il Vintage è stato promosso anche dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo attraverso il sito www.italia.it a dimostrazione che l’evento ha assunto una connotazione nazionale”.

“Una collaborazione sempre costante tra commercianti e amministrazione che ha permesso il potenziamento di eventi e l’allargamento di location” dichiara Stefano Scricciolo di Confcommercio. Tra le novità anche l’allestimento, a cura della Pro Loco, di una sala da giochi all’interno del Chiostro di San Francesco. “Per questa edizione abbiamo realizzato anche delle nuove magliette-gadget che sono disponibili da domani alla sede della Pro Loco e da sabato al Chiostro” spiega il presidente della Pro Loco, Paolo Faralli.

“Durante i giorni del Vintage Castiglion Fiorentino non solo attira i turisti ma anche i residenti dei comuni limitrofi. È un evento popolare che attira un pubblico indistinto, famiglie e tanti giovani che, almeno quest’ultimi, non dovrebbero ‘lasciare’ gli strascichi della mala movida” conclude il sindaco Mario Agnelli.

Questo il programma

10 AGOSTO ᴾᴬᴿᶜᴼ ᴾᴿᴱˢᴱᴺᵀᴵᴺᴵ & LA TERZA CLASSE

12 AGOSTO CLEM & TIME DAISY & UNCLE BELLI DI WAIKIKI BOOZERS BOOGIE Mickey Melodies Vinyl Set Houserockin'Chris Vinyl Set Rocketeer Vinyl Set Lindysciplinato Vinyl Set Raffo Twist Vinyl Set Giusy Wild Djset Paul Vintage Vj Set

13 AGOSTO VERONICA SBERGIA FT. MAURO PORRO DON DIEGO TRIO THE WESTERN SPAGHETTI BASEMENT BOPPERS GLORIA TURRINI DUO

14 AGOSTO LUCKY LUCIANOS ANDY MACFARLANE DUO THE INDIANS GLORIA TURRINI DUO THE COGUAROS

15 AGOSTO THE GOOD FELLAS SWINGING FINGERS GLORIA TURRINI DUO HOUND DOG ROCKERS

& MORE

SWING MOOD FIFTY JIVE ROCK YOUR BOOGIE

TUTTI I GIORNI DALLE 17.00 ALLE 00.00