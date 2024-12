Idee e ricette per il pranzo di Natale, i consigli degli chef

Firenze, 22 dicembre 2024 - A pochi giorni dal 25 dicembre, i preparativi per il pranzo sono nel vivo. Abbiamo intervistato tre ristoratori fiorentini che ci hanno dato idee e ricette per un pranzo di Natale che possa riscoprire i piatti della tradizione e stupire i propri ospiti con nuovi sapori da preparare anche in casa.

I ristoratori e chef fiorentini Paolo Zoppi, Pasquale Maruca e Pierluigi Madeo

Paolo Zoppi, titolare e chef del ristorante Da Pinocchio di piazza del Mercato Centrale, prima di partire mette in chiaro: "Il successo di un piatto sta nella qualità dei prodotti, meglio se del territorio". "Di idee ce ne sono tante. Per esempio, si potrebbe cominciare con un antipasto di crostini al tonno del Chianti e di fegatini. Come primo, semplici da preparare, i pici al ragù d'anatra bianco e, come secondo, il filetto di maiale con funghi porcini isaltati che mettono d'accordo tutti" sottolinea Zoppi. Che aggiunge: "Per finire cantucci con vin santo. Sono piatti semplici, facile da preparare anche in casa e che tengono viva la tradizione toscana".

Per Pasquale Maruca, chef e titolare della Trattoria Gustapanino di piazza Santo Spirito, il segreto del successo in cucina sta nella scelta degli ingredienti. "A tavola – sottolinea – vince la qualità. Non bisogna mai dimenticarsi poi che in cucina serve pazienza: preparo il pranzo o la cena per i miei clienti come se lo preparassi per i miei figli". Su cosa mettere nel piatto il giorno di Natale, Maruca non ha dubbi: "Sfornatino di broccoli con fonduta di pecorino di Pienza per iniziare, gnocchetti con la zucca mantovana, patate e cozze, involtini con scamorza spinaci e pomodorini secchi guarniti con purea di patate. E naturalmente non può mancare il panettone".

Che sia Natale o un giorno come tanti, in cucina ci vuole passione. Parola di Pierluigi Madeo, chef e pizzaiolo pluri premiato e titolare di Pizz'Adoro di via Pacinotti. "Ecco una ricetta che ho pensato per i lettori de La Nazione. Per preparare la piazza Natale Italiano usiamo alcuni dei prodotti che spesso si ricevono in dono durante le feste, come il cotechino, le forme di parmigiano, l'olio e così via" sottolinea Madeo. Come si prepara? Niente di più semplice: basta stendere la base della pizza e spalmare uno strato di purea di lenticchie, aggiungere la mozzarella e infornare fino a cottura. Una volta sfornata, bisogna distribuire il cotechino già cotto sbriciolato, le scaglie di parmigiano e un filo di riduzione di aceto balsamico.

