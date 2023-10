Red carpet al Lucca Film Festival. E per la città è un’altra risorsa

Si è chiusa domenica, con l’ultimo red carpet di Kim Rossi Stuart, una ricchissima edizione del Lucca Film Festival, gratificata da una massiccia presenza di pubblico. Un successo testimoniato dalla lunga serie di sold out fatti registrare dalle masterclass e dalle premiazioni degli ospiti italiani e internazionalie anche dalle proiezioni dei corti e lungometraggi in concorso e delle retrospettive.

E sono proprio gli ospiti, il piatto forte della manifestazione: quest’anno gli organizzatori hanno messo in campo una vera parata di stelle, a partire dalle dive Susan Sarandon, Isabelle Huppert e Stefania Sandrelli fino a Kim Rossi Stuart, Mario Martone e Gabriele Salvatores, star che hanno ricevuto il Premio alla Carriera del festival davanti a un pubblico di fan in estasi. Grandi personaggi che si sono raccontati con piacere approfittando dell’atmosfera molto informale creata intorno a loro da una città che li ha accolti come in un abbraccio, permettendo di poter girare ia piedi n città praticamente indisturbati e nessuno di loro si è negato alle richieste di autografi e foto da parte dei fan.

Difficile sarà ripetere un cartellone così ricco, ma il presidente del festival Nicola Borrelli e il suo staff promettono di mantenere alta la qualità della partecipazione e del concorsi.

Paolo Ceragioli