Rebecca Biagi è la nuova Miss Carnevale pietrasantino

Marina di Pietrasanta – La contrada Marina si aggiudica il primo sigillo del Carnevale pietrasantino. Merito della 23enne seravezzina Rebecca Biagi, eletta Miss Carnevale domenica in Versiliana di fronte ad oltre 400 persone. La contrada giallonera, con tre vittorie, raggiunge così l’Africa-Macelli nel palmarès generale (in testa c’è il Pollino-Traversagna con 4 trionfi). Dietro Rebecca si sono piazzate al secondo posto Maeva Polleschi (Africa-Macelli) e Angela Improta (Il Tiglio-La Beca). «L’anno scorso ero arrivata seconda – racconta la nuova miss, che lavora al bar di famiglia ’C’est la vie’ di Forte dei Marmi – e non pensavo di vincere perché c’era molta concorrenza. Sogno di fare la psicologa nell’ambito della valutazione delle competenze genitoriali». Sabato il corso estivo a Tonfano, poi le gare ripartiranno il 30 gennaio con lo “Sprocco“ al teatro.