Il teatro d'estate aspetta lungo il fiume

Arezzo, 21 agosto 2025 – «Teatro del fiume» rassegna dalla compagnia casentinese Nata teatro è arrivata alla sua ventiduesima edizione, e in collaborazione con numerosi Comuni del Casentino ci trasporta anche quest'anno dentro un'estate piena di spettacoli per grandi e piccini. Ci sarà lo spettacolo «Pulcinella e il castello misterioso» giovedì 21 agosto alle 21,15 a Bibbiena Stazione , «Strane favole di viaggi nel tempo» è in programma domani venerdì 22 agosto a Castel Focognano in prima nazionale a ingresso gratuito. «Emanuela e il lupo» sarà sabato 23 agosto a Soci. «Melina» sarà in scena a Lierna lunedì 25 agosto (ingresso gratuito); «I Tre porcellini» a Soci martedì 26 agosto (ingresso gratuito). La rassegna si chiuderà in piazza Grande a Bibbiena il 29 agosto con l'evento finale «Arriva il Conto Von Tok». Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.15 Info 379 14 25 201. «Siamo felici di realizzare la nuova edizione del Teatro del Fiume, una rassegna pensata per i più piccoli e per le loro famiglie, che fino a fine agosto porterà nei Comuni del Casentino ben 28 spettacoli, tra natura, gioco e immaginazione» dice Livio Valenti, direttore artistico di Nata Teatro – «Un invito a vivere l'estate insieme, attraverso il linguaggio universale del teatro».