Raid notturno contro le multe. Un velox abbattuto, un altro rubato. Anche La Spezia ha il suo Fleximan

VEZZANO LIGURE (La Spezia)

Anche La Spezia ha il suo Fleximan. Il danneggiatore seriale di autovelox che imperversa da settimane in Veneto ha fatto proseliti anche nel levante ligure. La scorsa notte a farne le spese sono stati due speedy box, contenitori arancioni utilizzati dalla polizia locale per il rilevamento e la contestazione immediata dell’eccesso di velocità. Erano stati installati appena qualche ora prima, nella mattinata di venerdì, nell’ambito di un maxi piano avviato dai Comuni di Vezzano Ligure e Bolano contro gli automobilisti che attraversano i centri urbani a folle velocità, che ha portato all’installazione di undici contenitori arancioni.

Due hanno avuto vita breve: quello installato sulla statale 330 di Buonviaggio è stato abbattuto e danneggiato, quello piazzato sulla provinciale 10 è stato addirittura rubato. In entrambi non era presente la strumentazione per il rilevamento della velocità. Un blitz messo in atto durante la notte, che ha seguito solo di qualche ora le vivaci proteste che hanno animato l’installazione dei box. Sui social sono state centinaia le prese di posizione dei residenti, e nel mirino sono finiti i Comuni, ’colpevoli’ di "fare cassa con i soldi dei cittadini".

Un’escalation verbale che tuttavia ha oltrepassato i confini del buon senso, portando i soliti ignoti a scatenare la propria rabbia contro i due velox. Il Comune di Vezzano, con il sindaco Massimo Bertoni, già ieri mattina aveva provveduto a formalizzare una denuncia per danneggiamento e furto, e ora spera che le telecamere di videosorveglianza situate lungo le strade abbiano immortalato gli autori del gesto. "Questi non sono atti vandalici, sono atti delinquenziali – afferma senza mezzi termini Bertoni –. La preoccupazione maggiore dovrebbe essere quella di proteggere le persone, soprattutto anziani e bambini, impedendo alle auto di correre nei centri abitati. Fin dall’installazione di questi box, sui social ho letto veramente di tutto: evidentemente il nostro intento non è stato colto. Non sono dei velox fissi, ma costituiscono un deterrente. Lungo le statali e le provinciali che attraversano il nostro territorio ci sono centri abitati con scuole e chiese, case affacciate sulla strada. Zone dove si sono verificati tanti incidenti, alcuni dei quali tragici. Solo nel 2023 su queste strade si sono verificati 41 incidenti".

Il blitz del Fleximan in salsa spezzina ha ovviamente infuocato i social: tra le tante note di biasimo di chi non ha apprezzato la ’giustizia fai da te’, c’è anche chi al contrario ha esortato il giustiziere degli autovelox a continuare la propria opera e a mettere nel mirino anche gli altri nove speedy box installati nella zona. Certo è che in quest’area dell’immediata periferia della Spezia i blitz contro gli autovelox non sono una novità. Nel 2019 a Ceparana, il dispositivo situato all’ingresso del paese fu preso a colpi di piccone e distrutto, con l’apparecchio rimasto spento per diversi mesi.