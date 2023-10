Raccolta da inizio anno a quota 5 miliardi

Il gruppo Azimut (foto: il ceo Gabriele Blei) ha registrato a settembre una raccolta netta positiva per 247 milioni, raggiungendo così i 5 miliardi da inizio anno (obiettivo per l’intero anno 2023 tra i 6-8 miliardi), di cui circa il 60% (3 miliardi) è stato indirizzato in prodotti di risparmio gestito.