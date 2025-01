“Quanta strada ha fatto Bartali!”, omaggio al grande campione che, fra il 1943 e il 1944, contribuì a salvare molti ebrei

Arezzo, 23 gennaio 2025 – In occasione del Giorno della Memoria il Teatro Comunale di Cavriglia ospiterà la pièce “Quanta strada ha fatto Bartali!”, un omaggio al grande campione fiorentino Gino Bartali che, fra il 1943 e il 1944, contribuì a salvare molti ebrei dalla deportazione nei campi di concentramento, nascondendo nel tubo della sua bicicletta tantissimi documenti falsificati che da Assisi portava a Firenze, dove il Vescovo fiorentino li distribuiva agli ebrei.

Il sipario si alzerà alle 21 e 30 di lunedì 27 gennaio con l’attrice Beatrice Visibelli, la quale porterà in scena questo spettacolo ironico e divertente, che ripercorrerà le tappe più significative della vita di Bartali. Lo stesso spettacolo sarà proposto anche nella mattinata del 28 gennaio, alle ore 10, alle scuole dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Cavriglia.

La rappresentazione ripercorrerà le pagine più famose e segrete della personalità di Bartali: dall’infanzia trascorsa a Ponte a Ema agli esordi come ciclista dilettantistico nei primi anni 30’, dalle prime soddisfazioni ciclistiche alla mitica rivalità con Fausto Coppi, fino alle vittorie al Giro d’Italia e alla doppietta del Tour de France.

Conoscere e ricordare l’Olocausto aiuta a comprendere la barbarie del pregiudizio e del razzismo e incoraggia al rispetto dei diritti umani. Per questo motivo ogni 27 gennaio, a partire dal 2005, si celebra la Giornata della Memoria in ricordo delle vittime della Shoah. Affinché la storia non si ripeta è importante mantenere viva la memoria e celebrarla, interiorizzando il valore di un fatto storico ed attualizzandone l’insegnamento. È evidente l’urgenza della trasmissione alle nuove generazioni del valore della Memoria, come rimedio al sempre più crescente razzismo e negazionismo.

