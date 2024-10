«Puccini contro tutti», Beatrice Venezi a Cortona

Arezzo, 3 ottobre 2024 – Pianista, direttrice d'orchestra e volto tv, è stata anche co conduttrice di una delle serate del Festival di Sanremo nel 2021 a fianco di Amadeus. Arriva ad Arezzo Beatrice Venezi, che oltre tenere alto il nome dell’italiana nel mondo, è anche autrice. Oggi alle 18 sarà a Cortona per la presentazione di «Puccini contro tutti - Arie, fughe e capricci di un genio anticonformista». L’autrice Beatrice Venezi parteciperà all’evento nella sala Medicea del Maec in piazza Signorelli. L’iniziativa è a cura dell’associazione Cultura Nazionale con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e dell’Accademia Etrusca. L’evento per la città di Cortona rappresenta una prima celebrazione nel Centenario della morte del grande compositore. «Con tutta sincerità non lavoro. Quando amore non spira, taccio e vivo come se non conoscessi una nota. D’altra parte io non bado a donde mi giunge l’ispirazione: pur sentendomi con infinito orgoglio figlio di questa bellissima Italia come uomo e cittadino, come artista debbo avere una fede, una religione che è di tutte le epoche e di tutto il mondo», scriveva il maestro l’11 novembre del 1911. «Celebrare e ricordare una delle figure più importanti della storia della musica, Giacomo Puccini, nel centenario della sua nascita era un evento doveroso da organizzare - spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Cortona, Francesco Attesti - Questo non sarà soltanto un momento sporadico per celebrare questa grande personalità ma a novembre avremo anche la nostra Cor Orchestra che eseguirà la Bohème». «Siamo davvero molto contenti di aver potuto ospitare, nella nostra provincia, il direttore di orchestra Beatrice Venezi - dice Cristiano Romani, presidente dell’associazione Cultura nazionale - Una straordinaria figura culturale che, con la sua musica e le sue opere, rende lustro e contribuisce a tenere alto il nome dell’Italia nel mondo. Abbiamo lavorato moltissimo per poterla avere nostra ospite, ma alla fine ci siamo riusciti. Senza però, la grande collaborazione del Comune di Cortona, con in testa il sindaco e grande amico Luciano Meoni, l’assessore alla Cultura Francesco Attesti, e il Consigliere comunale Gian Mario Mangani, tutto questo non sarebbe stato possibile. Dalle grandi sinergie, nascono le migliori opere, come Puccini insegna». Autunno di grandi autori quelli in arrivo con Cultura Nazionale, domani alle 21 ci sarà la presentazione del libro «Vi faccio vedere, chi era Fabrizio Quattrocchi, mio fratello», il volume di Graziella Quattrocchi e Raffaele Panizza, appuntamento alla libreria Feltrinelli di Arezzo.