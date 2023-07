Proseguono gli appuntamenti “Summer Nights" al Valdichiana outlet village

Arezzo, 21 luglio 2023 – Proseguono gli appuntamenti “Summer Nights", le proposte del ricco calendario di eventi capaci di trasformare il Villaggio in una tappa obbligatoria delle serate estive.

Questo venerdì 21 luglio tutti i 130 negozi del Villaggio resteranno aperti fino alle 23:00, con la possibilità di godersi lo shopping anche in notturna con extra sconti sui prezzi in saldo* solo per i possessori di Village Card. ( *Promozione valida nei negozi aderenti sugli articoli in saldo fino a esaurimento scorte).

In questa occasione anche i punti ristoro resteranno aperti fino alle ore 24:00 con un’attraente proposta gastronomica, il tutto accompagnato dalle tre postazioni musicali nelle vie e Piazze del Villagio, con il DJ Set di Radio Subasio: il ritmo giusto per una piacevole serata di relax.