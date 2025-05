Arezzo, 13 maggio 2025 – Anteprima Cantine Aperte per il Meyer: a Valdichiana Village l’incontro dei vini di Toscana, Umbria ed Emilia Romagna

Valdichiana Village ospita la terza edizione di “Anteprima Cantine Aperte” per il Meyer. Sabato 17 maggio un evento tra vino, bellezza e solidarietà con le cantine del Movimento Turismo del Vino di Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna

Sabato 17 maggio dalle 16 il cooking show dello chef Pappagallo, poi dalle 17.00 alle 20.00, Valdichiana Village si trasforma nella capitale dell’enologia, crocevia d’eccellenza per le cantine di Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna, accogliendo con la consueta eleganza la terza edizione di “Anteprima Cantine Aperte”, un appuntamento ormai atteso che anticipa il celebre evento nazionale “Cantine Aperte” promosso dal Movimento Turismo del Vino, con il supporto fondamentale dei sommelier AIS delegazione Arezzo.

L’edizione 2025 si distingue per un'importante novità: per la prima volta, accanto alle prestigiose cantine della Toscana, parteciperanno aziende vinicole anche da Umbria ed Emilia-Romagna, offrendo al pubblico un affascinante viaggio sensoriale attraverso alcune delle terre del vino più rinomate d’Italia.

Riccardo Lucchetti, Center Manager di Valdichiana Village: «Siamo orgogliosi di ospitare per il terzo anno consecutivo Anteprima Cantine Aperte, un evento che unisce il meglio del nostro territorio: eccellenza enologica, accoglienza e solidarietà. Quest’anno, con l’ingresso delle cantine del Movimento Turismo del Vino di Umbria ed Emilia-Romagna, insieme alla tradizionale presenza di quelle toscane, il nostro Village si conferma sempre più punto di riferimento per esperienze che coinvolgono i sensi e i valori. Sostenere la Fondazione Meyer attraverso un progetto così partecipato è per noi motivo di profondo orgoglio. È questa l’identità che vogliamo rafforzare: un luogo dove lo shopping si accompagna alla cultura del gusto, alla bellezza del paesaggio e a un impegno concreto verso la comunità.»

“L’idea della speciale Anteprima Cantine Aperte con finalità benefiche, nel caso di specie il Meyer di Firenze – ha sottolineato la presidente nazionale del Movimento Turismo del Vino, Violante Gardini Cinelli Colombini – ha sensibilizzato alla partecipazione di delegazioni non solo della Toscana, ma anche di Umbria ed Emila Romagna, a dimostrazione che la rete è coinvolta e attiva. La collaborazione con Valdichiana Village diventa sempre più importante anche nel messaggio solidale che come Movimento vogliamo lanciare”.

Molto più di una semplice degustazione: in un’atmosfera che unisce il piacere dello shopping al gusto per l’eccellenza enogastronomica, i visitatori potranno degustare etichette selezionate, immergendosi così in un’esperienza autentica e coinvolgente. L’ingresso all’evento è libero: con l’acquisto della degustazione sarà possibile ricevere calice, tasca porta calice e gettoni da utilizzare presso gli stand delle cantine partecipanti.

L’appuntamento conferma anche la sua anima solidale. Come nelle precedenti edizioni, l’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, a sostegno del progetto di accoglienza per le famiglie dei piccoli pazienti, ribadendo l’impegno concreto di Valdichiana Village nei confronti della comunità e del valore della solidarietà.

"Questo evento – dichiara Emmanuele Bittarelli, responsabile comunicazione ed eventi della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer Ets - contribuisce concretamente al sostegno del progetto Accoglienza Famiglie: un progetto fondamentale che da sempre la Fondazione Meyer sostiene per garantire alloggi gratuiti per tutte quelle famiglie che devono affrontare un periodo di cura al Meyer e che vengono da lontano. Abbiamo appena chiuso il bilancio e nell'anno 2024 abbiamo consentito a ben 674 famiglie di poter restare a fianco dei loro piccoli ricoverati al Meyer".

Ad arricchire l’esperienza di “Anteprima Cantine Aperte”, la partecipazione di un nome di primo piano della scena gastronomica italiana: lo chef Pappagallo, che ha scelto di abbracciare il progetto condividendone spirito e valori, diventando ambasciatore. Con la sua inconfondibile verve e competenza, il “cuciniere curioso” noto e apprezzato volto del panorama gastronomico italiano, ha annunciato “un ‘meet and greet” con tanto di ‘show cooking’, porterò la mia visione della cucina in dialogo con i grandi vini protagonisti della serata, offrendo al pubblico uno sguardo originale e coinvolgente sull’arte dell’abbinamento”.

I presidenti deile delegazioni regionali di Toscana, Umbria ed Emilia Romagna, rispettivamente Anastasia Mancini, Giovanni Dubini e Silvia Lambertini, hanno ribadito l’importanza di questa iniziativa “accolta con entusiasmo dalle cantine associate, che dopo tre anni continuano a crescere in partecipazione, proponendo etichette di alto livello, raccontando ai visitatori del Valdichiana Village la storia e la cultura che un calice di vino è capace di comunicare”.

“Anteprima Cantine Aperte” si inserisce con naturalezza nell’identità di Valdichiana Village, luogo che celebra l’arte dell’accoglienza e la bellezza del territorio, offrendo ai visitatori non solo shopping di qualità, ma anche esperienze da vivere con tutti i sensi, in tutti i sensi. Un perfetto connubio tra eleganza, cultura del gusto e impegno sociale.

Cantine protagoniste di Anteprima Cantine Aperte 2025

Toscana

Buccia Nera

Campotondo

Cantina I Vini di Maremma

Carpineto

Castello di Coiano

Donatella Cinelli Colombini

Tenuta Frassineto

Vecchia cantina di Montepulciano

Tenuta di Sticciano

Azienda Agricola Tamburini

Baldetti

Fattoria Varramista

Podere La Regola

Tenuta Bossi-Marchesi Gondi

Villa La Ripa

Umbria

Perticaia

Castello di Montegiove

Chiesa del Carmine

Palazzone

Baldassarri

Scacciadiavoli

Emilia Romagna

Agrivar-Azienda Agricola di Palazzo di Varignana

Cantina Della Volta

Paltrineri

Lusvardi wine

Tenuta Bonzara

Villa Davoli

Terraquilia

Azienda agricola Salvadora