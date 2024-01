Toscana, terra di presepi. La guida a tutti gli eventi

Firenze, 1 gennaio 2024 – La Toscana è una delle terre dei presepi, senza dubbio. Basta consultare l’elenco qui sotto per capire quanti e quali eventi vengano realizzati intorno alla rappresentazione della Natività, in alcuni casi tali da coinvolgere interi paesi e muovere molti visitatori. L’elenco è consultabile sul sito dell’associazione Città dei presepi

Presepi viventi

Badia S.Savino (Pi) – 7 genn. h 15-19

Casole d’Elsa (Si), 1, 6 e 7 genn., h 15-19

Gricignano – Sansepolcro (Ar) – 1, 6 e 7 gennaio h 17-20

Londa (Fi) 6 genn. h 17,30.

Montefoscoli – Palaia (Pi) 6 genn. h 15,00

Pescia (Pt) 6 e 7 genn. h 15-18

Via dei presepi nel centro storico. Dall’8 dic. al 7 gen.

San Miniato Basso (Pi) – 6 genn. h 15,30

S.Colomba – Bientina (Pi) – 6 genn. h 16

Santa Brigida (Fi) – 6 gennaio alle ore 18,00

Val di Cava (Ponsacco, Pisa) 6 genn. h 15,30-19.00 presso la chiesa

Ville di Monterchi (Ar) – 1-6 e 7 genn. al tramonto

ARTISTICI E MECCANIZZATI

Agnano (Pi) fino al 7 genn. h 15,00-18,00

Calcinaia (Pi) – 1, 6, 7 genn.

Capraia e Limite (Fi) via Matteotti,3 7 gennaio h 16,00. Piazza Pucci Capraia F.na

Campi Bisenzio (Fi) via Lavagnini, 26 – 8 dic. all’8 genn.

Chiusi della Verna (Ar) – 8 dic. al 14 genn. Mostra dei presepi d’Italia e “L’acqua risorsa finita” presso “Granello di Senape”, meccanizzato presso la sede della Pro Loco, Via dei presepi nella parte antica del paese. Vivente il 6 gennaio

Cigoli – (Pi) 7 dic. al 7 genn. Tra le più grandi rappresentazioni tecnologiche italiane con i suoi 100 m2.

Firenze SS. Nome di Gesù ai Bassi – 22 dic.- 7 genn. Sempre più suggestivo con nuove scenografie e tanti personaggi in movimento.

Firenze via Capo di Mondo, 34 – 25 nov. al 2 febbr. Presepe elettromeccanico don Orione, circa 50 mq in 9 scene che dalla creazione del mondo conducono alla Resurrezione.

Impruneta (Fi) – 8 dic. fino al 7 genn. Presepe in terracotta a grandezza naturale realizzato dagli artigiani imprunetini. Piazza Buondelmonti, Presepe in terracotta di Luigi Mariani Dall’8 dicembre visitabile accanto alla Cattedrale di S. Maria del Fiore a Firenze fino al 5 gennaio.

Forcoli (Pi) 8 dic. al 21 genn. Piazza Sant’Antonio, 3 Grande scenografia con più di 60 movimenti, suoni, luci ed un effetto sorpresa.

Lido di Camaiore (Lu) Via delle Camelie n.14 – 6, 7 genn. Presepe meccanico scenografico e 1500 presepi dal mondo in mostra.

Montignoso – Gambassi Terme. (Fi) La vita di Gesù rappresentata a grandezza naturale, Visitabile tutto l’anno.

Nicosia di Calci (Pi) Fino al 7 gennaio h 15-18,00 Il “Presepio che cresce” si arricchisce ogni anno di nuovi personaggi realizzati a mano.

Oste di Montemurlo (Po) 11 dic.- 2 febbr. Presepe artistico-poliscenico Chiesa di Santa Maria Madre della Chiesa

Pallerone – Aulla (Ms) – 8 dic. – 9 genn. La bellezza di uno dei presepi meccanizzati più longevi d’Italia per raccontare la natività.

Petroio – Vinci (Fi) dall’8 dic. al 14 genn. – S. Maria a Petrolio Realizzato in muratura: occupa un’intera collina.

Pian di Gioviano (Lu) Il presepe del pozzo di Salita con meccanizzazioni e giochi d’acqua

Poggio a Caiano Via Giuliano da Sangallo, 2 fino al 7 genn. h. 9,30-12,30 e 15,30-18,30 Presepe delle suore

Pomarance (Pi) Presepio policromo risalente al XVI secolo composto da 6 statue in terracotta attribuite a Zaccaria Zacchi detto “Il Volterrano”. Permanente, si trova nella chiesa di S.Giovanni Battista in via Mascagni, 9.

Ponte a Egola (Pi) – 8 dic. al 7 genn. Monumentale rappresentazione con i personaggi a grandezza naturale che occupano l’intera Piazza Spalletti Stellato.

Poppi (Ar) – Aperti dall’8 dic. A Badia Prataglia nella cripta della chiesa viene allestito il presepe da 700 anni, a Maggiona il presepe dei bigonai, nel centro storico di Poppi mostra itinerante dei presepi fino all’Abbazia di San Fedele con il presepe in movimento. Ad essi si aggiungono le rappresentazioni di Quota, Certomondo, del Convento dei Frati Cappuccini.

Riotorto (Li) – 8 dic. – 17 genn. Presepe monumentale allestito nella piazza del paese, artistico e meccanizzato.

Raggiolo (Ar) Località La Palaia Il “Sentiero dell’Armonia” è un percorso di figure nel bosco che culmina con “Il Presepe degli gnomi” a grandezza naturale sempre visitabile.

Riparbella (Pi) – 24 dic. al 28 febbr. Presepe artistico animato con oltre 300 statuine di cui 100 in movimento.

Roffia – San Miniato (Pi) 3 dic. al 7 genn. Presepe artistico di grande suggestione Via San Michele, 2 Presepe vivente il 30 dicembre alle ore 15,00

S. Casciano V. Pesa (Fi) – Propositura S. Cassiano – 8 dic. al 2 febbr. h 8-19 Presepe storico ambientato in Palestina. Vivente a Decimo il 26 dic. e il 6 gennaio h.14,30-19,00; presepe di S.Maria ad Argiano e S.Cecilia a Decimo. Info: 055 820218 www.parrocchiesancasciano.org

S.Giovanni alla Vena (Pi) – 24 dic. 7 genn. Realizzato nelle nicchie di un’antica cantina di fine ‘700 utilizzando tronchi e ciocchi in olivo Aperto dal h 15,30 – 19,30. Al mattino, giorni feriali solo su appunt. 328 1254305 [email protected]

S.Miniato a Signa (Fi) – Via Sorelle Gramatica, 52 – 8 dic. 6 genn. Presepe artistico di grandi dimensioni con suggestioni.

San Romano (Pi) – 8 dic. – 14 genn. Nato nel 1922, è una monumentale rappresentazione di grandi dimensioni nel chiostro francescano del convento.

Staggia Senese (Si) – Via Romana 145 – fino al 14 genn. h 15-18 Presepe artistico tecnologico

Traversagna (Pt) – Piazza della Libertà 1-8 dic al 6 genn. Presepe Poliscenico.

Tre colli – Calci (Pi) Santuario della Madonna delle Grazie – 8 dic. – 28 genn. Presepe artistico sempre più suggestivo con nuove scenografie

Veneri – Pescia (Pt) – 1° dic. all’8 genn. Presepe artistico realizzato dai ragazzi e dagli operatori del centro “Il Faro” Via della Chiesa, 20

VIE DEI PRESEPI

Bacchereto – (Po) – 8 dic. all’8 genn. Un percorso nel quale si alternano i presepi lungo le vie realizzati dalle famiglie e le rappresentazioni d’autore.

Castelfiorentino (Fi) – 8 dic – 7 genn. prefestivi e festivi h 15-19 Il nuovo presepe metereologico, le rappresentazioni nel centro storico e il suggestivo presepe di luce a grandezza naturale sulla sommità della cittadina che occupa una intera collina.

Cerreto Guidi (Fi) – 8 dic. 14 genn. Il più grande presepe italiano all’uncinetto affianca altre 100 natività nel centro storico.

Fucecchio (Fi) – 8 dic. – 8 genn. Via dei presepi nel centro storico con presepe storico-artistico e presepi infiorati in Corso Matteotti, 45 e rappresentazioni in piazza V.Veneto, nelle chiese della città e presso “Natalia”.

Gello Biscardo (Ar) – 10 dic. 7 genn. Esposizione lungo le vie del borgo in un magnifico paesaggio coltivato a olivi.

Iano – Montaione (Fi) – 8 dic. – 7 genn. Oltre 50 rappresentazioni di ogni forma e dimensione lungo le vie dell’incantevole borgo.

Le Piastre (Pt) – 8 dic. al 10 genn. Oltre 100 presepi accompagnano il visitatore attraverso le vie del paese

Gello di Pontedera (Pi) – 8 dic. al 6 genn. Lungo le vie del piccolo paese un suggestivo percorso alla scoperta delle natività. Feriali h 15-18 Sabato e festivi h 10-12 e 15-19.

Marti (Pi) – 3 dic. al 7 genn. Rappresentazioni creative o tradizionali, lungo le vie del paese.

Montecastello (Pontedera, Pi) fino al 7 genn. Esposti oltre 70 presepi lungo le strade del caratteristico borgo, realizzati con materiali riciclati

Montorsaio (Gr) – 8 dic. 6 genn. Il “Paese dei 100 presepi” propone rappresentazioni a ogni angolo, un presepe a grandezza naturale nella piazza e il presepe meccanizzato.

Migliana Cantagallo (Po) – 8 dic. al 31 genn. Via dei presepi con oltre 49 natività.

Montegemoli (Pi) – 3 dic. – 7 genn. Via dei presepi a Montegemoli, Canova, Cerreto, Serra

Montieri (Gr) – fino al 7 genn. I visitatori saranno accompagnati alla scoperta dei presepi con una passeggiata per le strade del borgo e nei suoi dintorni.

Pescaglia (Lu) – 8 dic. – 14 genn. I “Presepi nelle Marginette” sono un suggestivo percorso attraverso il capoluogo e i dintorni.

Pontedera (Pi) – 8 dic. al 7 genn. Presepi artistici di pregio nella chiesa di San Giuseppe, ai Cappuccini, in via Diaz nel vecchio oratorio sul ponte Napoleone, Duomo e nella Crocifisso.

Pontito (Pt) – fino al 14 genn. Inizia alla Porta a Luca, situata alla base, lato est, di Pontito e termina alla sommità, dove è situata la chiesa parrocchiale.

Sorano (Gr) fino al 6 genn. “Prepara la culla è Natale” è il titolo di un percorso nella “Matera toscana”, dove si incontrano circa 70 natività artistiche

Val di Cava – Treggiaia (Pi) – fino al 7 genn. Per le vie di Val di Cava e Treggiaia vengono allestiti dai privati i presepi realizzati con svariati materiali. La visione dei presepi è possibile passeggiando per le strade poichè gli allestimenti devono essere visibili senza entrare nelle proprietà.

ESPOSIZIONI E MOSTRE

Calci – Museo Storia Naturale (Pi) Gli storici presepi realizzati da Alberto e Renzo Meucci realizzati tra il 1948 e 1962, donati al Museo di Storia Naturale, sono allestiti nelle sale della Carraia. Aperto dall’8 dic. al 28 gen.

Iolo – (Prato) In esposizione i presepi della pregevole collezione Serena Malpaganti Via XXVII Aprile, 16. Solo su prenotazione al 349 7264571

Montegiovi – Subbiano (Ar) Mostra presepiale di sensibilizzazione per la custodia del creato nei suoi 4 elementi fondanti: Terra, Aria, Acqua e Fuoco. Dal 17 dicembre al 7 gennaio c/o la Fraternità Monastica della Speranza.

Pistoia Alla Badia Santa Maria Assunta a Pacciana “In cammino verso la stella”, presepi dall’Italia a cura di Giuseppe Landi. Dall’8 dic. al 7 gen

Porcari (Lu) “Laudato sii” – Mostra di presepi, diorami e statue curata da Paola Del Carlo Dal 10 dicembre al 14 gennaio. Aperta sabato, domenica e festivi h15-18,45; Natale e 1° gennaio h 16-18,45, feriale su appunt. 338 2149570

S.Giovanni V.no (Ar) XX Rassegna Natale nel mondo. Basilica S.Maria delle Grazie. Dal 2 dic. al 7 genn. Gio, Ven, Sab: 16,30-19,00; dom e festivi 10,00-12,00 e 16,30-19.00. Su prenotazione dall’8 gen al 1° nov. 333 3824340.

San Salvi (Firenze) La Preseperia di San Salvi a Firenze. Piazza di San Salvi, 6r Aperto tutto l’anno dalle h. 9 alle h 18.

Cascina (Pi) scuola s.Teresa Corso Matteotti, 9 – Mostra dei presepi “Notte Santa”, rappresentazioni dal mondo e dei ragazzi delle scuole. Dal 23 dic. al 6 gen. h 15,30 -19,00.

Usigliano di Lari (Pi) Museo del presepe e delle attività agricole. Realizzato nelle cantine, nel frantoio e nel coppaio della Vecchia Fattoria Castelli. Aperto tutto l’anno su appunt. h 16,30-19. Per gruppi e visite guidate info 340 2938191.

Coreglia Antelminelli Il Museo della figurina di gesso e dell’emigrazione è il cuore della storia delle statue del presepe in Italia. Un viaggio nel tempo e nella storia dei personaggi del presepe. Aperto tutto l’anno feriali h 9.00-13-00 (fino al 31/5)

Lucca Nella chiesa di S.Maria Corteorlandi l’associazione “Il Baluardo” organizza l’esposizione delle opere di artigianato presepiale. Dal 16 dicembre al 7 gennaio.

Montopoli in Val d’Arno (Pisa) Presepe in arte al Conservatorio di Santa Marta, rappresentazioni nelle chiese e nelle vie del centro storico. Via dei presepi che coinvolge il centro storico e le frazioni

San Miniato (Pi) fino al 14 genn. Mostra presepiale e artistica nella chiesa di San Francesco. Presepe in arte sulle finestre del seminario vescovile su San Francesco e il presepe di Greccio. Itinerario artistico nelle chiese alla scoperta delle opere d’arte sulla Natività Presepe artistico alla Casa di Riposo Del Campana Guazzesi

ITINERARIO GARFAGNANA

Pieve Fosciana – (Lu) – Via dei presepi dal 3 dicembre al 14 gennaio. Storico presepio meccanico e Mostra dei presepi artistici. Adiacente la chiesa parrocchiale di S. Giovanni. Presepe artistico chiesa di Sant’Anna dal 3 dicembre al 14 gennaio. Presepe di luce a dimensione naturale, dal 16 dicembre al 21 gennaio.

Sillico – Pieve Fosciana (Lu) Presepio meccanico. Palazzo Carli, Via S. Lorenzo. Aperto dal 16 dic al 7 genn, festivi e prefestivi h 10 -12 e h 15-18

Cerageto – Castiglione di Garfagnana (Lu) Presepio tradizionale. Dal 24 dicembre al 7 gennaio nella chiesa di San Martino visitabile la domenica e il giovedì h17. Info: 339 5083829. Presepio artistico allestito lungo la Strada Provinciale 445 delle Radici. Dal 9 dicembre al 7 gennaio, all’aperto

Chiozza (Lu) Presepio tradizionale Chiesa San Bartolomeo Via Comunale del Borghetto. Aperto dal 9 dic. al 7 genn. Sab e dom h 10-21, feriale su appuntamento 0583 68016

Mozzanella – Castiglione di Garfagnana (Lu) Mostra di statuine storiche e presepio Chiesa di S.Salvatore dal 17 dic. al 7 genn. Festivi e prefestivi h 10-17.

Castiglione di Garfagnana (Lu) Presepio meccanizzato Chiesa parrocchiale di San Michele. Aperto dal 10 dic. al 7 genn; sab h 15-17, dom 10,30-12,30

Piandicerreto (Castiglione di Garfagnana, Lu) fino al 7 genn. Presepe realizzato dagli abitanti di un piccolo paese. Il presepe è sempre visibile fuori dalla chiesa

Sassorosso – Villa Comandina (Lu) Grande presepio nella vecchia cava di marmo di Sassorosso. Allestito all’aperto, sempre visitabile dall’8 dic. al 16 genn.

Villa Comandina (Lu) – Dal 24 dicembre al 7 gennaio, adiacente la chiesa parrocchiale. Sempre visitabile.

ITINERARIO VIA DEI PRESEPI DEI MONTI SACRI

Chiusi della Verna (Ar) Mostra dei presepi d’Italia e “L’acqua risorsa finita” presso “Granello di Senape”, presepe meccanizzato presso la sede della Pro Loco, Via dei presepi nella parte antica del paese. Dall’8 dicembre al 14 gennaio. Presepe vivente francescano il 6 gennaio [email protected] – [email protected]