Arezzo, 28 settembre 2024 – Questa mattina, sotto il loggiato vasariano di Piazza del Municipio, è stata presentata l’edizione 2024 di “Uno, nessuno e centomila”. L’iniziativa, ideata dall’Amministrazione comunale e giunta alla sua quinta edizione, trasforma per due giorni le piazze di Castiglion Fiorentino in librerie a cielo aperto.

Nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10:00 alle 19:00, le strade e le piazze di Castiglion Fiorentino saranno “invase” da circa 20 mila libri, raccolti grazie alle donazioni di privati, enti e istituzioni pubbliche e messi in vendita alla cifra simbolica di 1 euro. Il ricavato andrà a finanziare le iniziative dell’Assessorato alla Cultura. Sarà allestita anche una sezione speciale con libri di valore in vendita a 10 euro.

Il tema del viaggio è al centro dell’edizione 2024. La novità di quest’anno è il “Salotto del Viaggiatore. Centomila racconti condivisi”, un corner allestito nelle piazze nel quale chiunque potrà prendere il microfono e raccontare la sua personale esperienza di viaggio. Non mancano iniziative collaterali come laboratori per adulti e bambini, presentazioni di libri, reading in piazza e spettacoli teatrali. Presso lo spazio della Pinacoteca Comunale, infatti, andranno in scena quattro spettacoli curati dalla Compagnia Invisibile (sabato e domenica alle 19:00 e alle 21:00; prenotazione obbligatoria; costo del biglietto 8 euro).

“Sono stati donati 20mila libri e questa è la notizia incredibile che ci riempie d’orgoglio – dichiara l’Assessore alla Cultura Massimiliano Lachi – ringraziamo tutti i cittadini privati, gli enti e le istituzioni che hanno aderito a questa iniziativa, a cui come Amministrazione teniamo molto. Abbiamo deciso di incentrare questa due giorni sul viaggio e tutte le iniziative sono incentrate proprio su questo tema. La nostra città ‘invasa’ da 20mila libri sarà uno spettacolo da non perdere”.

Le piazze principali in cui si svolgono tutti gli eventi sono:

- Piazza Italo Calvino (Piazza del Comune): vendita narrativa. Coordina UniTre;

- Piazza Archimede (Piazza dello Stillo): vendita saggistica. Coordina Ente Serristori;

- Piazza Carlo Collodi (Piazza del Collegio): vendita libri per ragazzi. Coordina Proloco;

- Piazza Giuseppe Ghizzi (Chiostro di San Francesco): punto di accoglienza. Dove si svolgono convegni, presentazioni di libri, laboratori e dove sono in vendita testi di storia locale. Coordina ICEC e Gruppo Archeologico Valdichiana.

IL PROGRAMMA

SABATO 12 OTTOBRE

- 10:00-19:00: vendita dei libri con la partecipazione degli studenti della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”;

- 10:00-19:00: “Il salotto del Viaggiatore. Centomila racconti condivisi”, a cura di Nunc (Piazza del Comune);

- 10:30: presentazione del “Salotto del Viaggiatore” (Chiostro San Francesco);

- 11:00: Federico Pace presenta “Controvento”, in collaborazione con “Istituto di Istruzione Superiore Giovanni da Castiglione” (Chiostro di San Francesco);

- 12:00: inaugurazione mostra fotografica “Un viaggio”, a cura di Antonio Manta (atrio Palazzo Comunale);

- 16:00: laboratori didattici per bambini a cura di PAV edizioni (Piazza del Collegio);

- 17:00: presentazione dei libri dei cinque finalisti del concorso letterario Santucce Storm Festival. Giancarlo Alessandrelli e Francesca Muzzi presentano “Una storia bella. La mia vita in due tempi” (Chiostro San Francesco);

- 19:00: spettacolo teatrale “Quanti siete?” della Compagnia Invisibile da “La masticazione dei morti” di Patrick Kermann. Spettacolo itinerante per piccoli gruppi di spettatori (Pinacoteca Comunale). Prenotazione obbligatoria entro venerdì 11 ottobre al numero 3292249233 o [email protected]

- 21:00: replica dello spettacolo teatrale “Quanti siete?”;

DOMENICA 13 OTTOBRE

- 10:00-19:00: vendita dei libri;

- 10:00-19:00: il Salotto del Viaggiatore. Centomila racconti condivisi (Piazza del Comune); - 10:00-19:00: “Poesie a strappo”, a cura di Tommaso Musarra (Centro storico);

- 16:00: scrittura terapeutica. Strumento per il benessere e la crescita personale, laboratorio per adulti condotto da Serena Savarelli (Chiostro San Francesco);

- 16:00: spettacolo e laboratorio “La valigia delle storie”, a cura di Caterina Cidda Maldesi (Piazza del Collegio);

- 16:30: reading da “Moby Dick”, a cura di Roberto Negri (Piazza del Comune);

- 17:00: presentazione dei libri dei cinque finalisti del concorso letterario Santucce Storm Festival. Giuseppe Alessandrini presenta “Tutto nacque dalla nebbia” (Chiostro San Francesco);

- 17:00: laboratorio letture animate, a cura del progetto V.I.VA (Piazza del Comune);

- 17:30: reading da “Moby Dick”, a cura di Roberto Negri (Piazza del Comune);

- 18:00: presentazione della stagione teatrale “Mario Spina”, a cura di Capotrave Kilowatt (Piazza del Comune);

- 19:00: spettacolo teatrale “Quanti siete?” della Compagnia Invisibile da “La masticazione dei morti” di Patrick Kermann. Spettacolo itinerante per piccoli gruppi di spettatori (Pinacoteca Comunale). Prenotazione obbligatoria entro venerdì 11 ottobre al numero 3292249233 o [email protected]

- 21:00: replica dello spettacolo teatrale “Quanti siete?”.