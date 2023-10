Premio Firenze: 40 anni di cultura a Firenze, sezione per talenti emergenti

Il Premio Firenze di Letteratura e Arti Visive compie quarant’anni. "Un traguardo importante, come attesta il patrocinio e il contributo per la prima volta della Regione Toscana, la compartecipazione del Ministero per lo sport e i giovani legata al ’Premio Firenze Giovani’, e di Busitalia (Ferrovie dello Stato Italiane)" sottolinea Marco Cellai, presidente del Centro culturale Firenze-Europa "Mario Conti", che porta avanti un lavoro di promozione della cultura. C’è tempo fino al 21 ottobre per partecipare alla 40esima edizione di questo riconoscimento rivolto a letterati e artisti italiani e stranieri. Per onorarne il quarantennale, il Centro culturale Firenze-Europa "Mario Conti" ha ampliato la rosa dei riconoscimenti in assegno ai vincitori e la loro quantificazione. Fiorini d’oro e d’argento, medaglie di bronzo, diplomi e premi speciali.

Nove categorie per due sezioni: poesia edita, poesia inedita, saggistica edita, narrativamemorialistica edita, racconto inedito, sono le categorie in gara per la sezione letteratura. Pittura, scultura, grafica e fotografia le categorie in lizza per la sezione Arti visive. E per incentivare l’attività dei talenti emergenti, è riservato agli under 25 il Premio Firenze Giovani. Per il 150esimo anniversario della scomparsa di Alessandro Manzoni e il trentesimo della nascita dell’Unione Europea, assegnati due premi speciali: Fiorino d’oro e premio in denaro. Premiazioni il 16 dicembre nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

