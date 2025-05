Arezzo, 3 maggio 2025 – Entra nel vivo il Maggio Castiglionese.

Un fine settimana caratterizzato dalla fiera espositiva in piazza Garibaldi con i tradizionali espositori di auto e mezzi agricoli e dalla fiera dell'artigianato e dell'hobbistica prevista nella giornata di domani, Domenica 4 Maggio, ma soprattutto un fine settimana dove sarà possibile immergersi nel gusto e nella tradizione toscana.

Dopo una prima giornata che ha visto oltre 1000 degustazioni torna il Festival dalle 11 alle 22 al Piazzale Garibaldi. Un viaggio tra i sapori della tradizione dove i primi piatti prendono vita grazie alla maestria dei ristoranti del Centro Commerciale Naturale in collaborazione con una brigata di chef e Pasta Toscana. Sempre in Piazza Garibaldi la giornata sarà allietata da un area Luna Park, laboratori per piccoli chef, spettacoli di arte di strada e musica dal vivo.

Presso il Chiostro di San Francesco, invece le due giornate del “Valdichiana Wine Festival” che vedranno la partecipazione di 60 cantine, 300 etichette in degustazione e Masterclass alla scoperta di realtà appassionanti per poter approfondire la conoscenza delle diverse tipologie di vini e delle loro caratteristiche.

Nella sommità del Cassero invece un'esperienza sensoriale tra arte, cultura e convivialità con il progetto “Aperiexpo” dove il Museo Archeologico del Cassero si trasformerà in un vivace crocevia di espressioni artistiche e interazioni sociali. “AperiExpo” è una mostra di arte contemporanea che coinvolgerà 5 talentuosi artisti locali sotto la Torre del Cassero dove i partecipanti potranno gustare una delizioso apericena, creando un'atmosfera informale ed accogliente con musica live.

Domenica, poi, per le vie del centro ritorna il “Raduno Bandistico” organizzato dalla “Filarmonica Castiglionese”. Le bande musicali si esibiranno per le strade del paese a partire dalle 16.15; presenti la Filarmonia “Guido Monaco” di Arezzo, la banda Musicale Passignano sul Trasimeno, la “Blue Diamond Majorettes di Rapolano Terme e Castelnuovo Berardenga e la “Società Filarmonica Castiglionese”. Sfilata per le vie fino a Piazza del Municipio dove alle ore 18.00 è previsto il Concerto finale.

Si ricorda che è stato previsto un il 4 Maggio dalle ore 11 alle ore 20. Le corse avverranno ogni 20 minuti e le fermate saranno al parcheggio del Boscatello, a quello della Stazione ed in Via Madonna del Rivaio.

"Un Maggio Castiglionese che entra nel primo fine settimana denso di eventi, dopo una prima giornata che ha visto la nostra città accogliere migliaia di visitatori per ammirare gli splendidi arredi floreali, ammirare la fontana con giochi d'acqua ornamentali in Piazza del Municipio e godere delle prelibatezze del nostre territorio” dichiara il Vicesindaco Devis Milighetti