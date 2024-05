“Piero & Piero”, il progetto degli studenti per la prima edizione del “Festival Regionale della Creatività nella scuola”

Arezzo, 20 maggio 2024 – Sarà una staffetta artistica quella che si svolgerà nelle serate del 22 e 28 maggio a partire dalle ore 21,00 tra gli allievi dell’I.C. Piero della Francesca e quelli del Liceo artistico-coreutico-quadriennale Piero della Francesca di Arezzo.

“Piero & Piero”, questo il titolo del progetto realizzato in sinergia dagli studenti dei due istituti per la prima edizione del “Festival Regionale della Creatività nella scuola”, iniziativa promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per diffondere l’arte nelle sue varie forme, attraverso eventi che vedono protagoniste le scuole.

Presso le sedi dei due istituti aretini, entrambi intitolati a Piero della Francesca, artista cardine del Rinascimento italiano, gli alunni daranno vita a rappresentazioni di teatro-danza e ad azioni performative: coreografie creative e poetiche, ispirate a tematiche quali femminicidio e Shoah. Le pièces verranno rappresentate nel teatro all’aperto dell’Istituto Comprensivo e nel Giardino delle Idee del Liceo.

“E’ questa una occasione per far vivere la scuola come luogo d’incontro,” - spiega il Dirigente prof.ssa Rossella Esposito - una scuola che accoglie gli studenti e diventa laboratorio aperto, dove si possono coltivare i propri interessi, le proprie passioni ed esprimere i propri talenti. Con questo evento viene ripresa la tradizione delle “serate alla Piero” degli anni precedenti, caratterizzate da rassegne musicali e teatrali e siamo contenti di poter condividere con i ragazzi e i docenti del Liceo questo nuovo inizio. Ringrazio per questo anche ai genitori che hanno supportato i ragazzi in questa avventura e il Dirigente Luciano Tagliaferri per la collaborazione che ha reso possibile la realizzazione delle due serate. Ci auguriamo che l’esperienza rappresenti, inoltre, l’inizio di una collaborazione con il Liceo coreutico, nell’ottica della realizzazione di percorsi futuri, che vedano coinvolti gli studenti dei due ordini di scuola.

La prima serata della rassegna “Piero & Piero” tra teatro-danza e azioni performative è ospitata negli spazi dell’I.C. Piero della Francesca mercoledì 22 maggio dalle ore 21,00.