Piccole fragilissime note il concerto in memoria di Paolo Benvegnù

Arezzo, 15 maggio 2025 – Officine della Cultura, la cooperativa aretina fondata nel 1997 da un gruppo di musicisti e riconosciuta dalla Regione Toscana come “Residenza Artistica Culturale” e “Gruppo Orchestrale” dal Ministero della Cultura – Dipartimento Generale Spettacolo dal Vivo, insieme a Vertigo Music annunciano tre date dello spettacolo “Piccole fragilissime note – concerto in memoria di paolo benvegnù”, in cui il gruppo musicale di paolo “i benvegnù”, insieme all’orchestra multietnica di Arezzo diretta dal musicista e scrittore Enrico fink e con la straordinaria partecipazione di neri Marcorè, darà nuova vita alle sue canzoni più intense e significative.

Il concerto, co-prodotto da Officine della Cultura e Vertigo Music con il contributo del Ministero della Cultura e Regione Toscana, è un intreccio di voci, strumenti e memorie per celebrare un artista che ha segnato la musica d’autore di questi ultimi trent’anni, un tributo alla poetica delicata e potente di Benvegnù, un viaggio tra le sue parole e le sue note, che continuano ad ispirare chi le ascolta.

Il nome richiama “Piccoli Fragilissimi Film”, il primo album solista di Benvegnù contenente brani intramontabili come “Cerchi nell’acqua” e “Il mare verticale” e ripubblicato nel 2024 a vent’anni dall’originale con ospiti speciali come Paolo Fresu, Ermal Meta, Brunori Sas, Tosca, Piero Pelù, Irene Grandi e molti altri artisti estimatori della sua arte.

Queste le prime date annunciate:

Domenica 3 agosto - Foiano della Chiana (AR) | Piazza Matteotti - Festival delle Musiche

Lunedì 4 agosto - Fiesole (FI) | Teatro Romano - Estate Fiesolana

Martedì 5 agosto - Pesaro (PU) | Anfiteatro del Parco Miralfiore

I biglietti per le date di Foiano della Chiana e Fiesole sono disponibili su Ticketone, mentre quelli per la data di Pesaro sono acquistabili su Vivaticket.

L’Orchestra Multietnica di Arezzo, con cui Benvegnù si è esibito più volte nel tour “Culture contro la paura”, è molto più di un ensemble musicale: è un simbolo di dialogo e contaminazione tra culture, proprio come la musica di Paolo. La sua capacità di dare voce alle emozioni più profonde trova nell’orchestra un’eco potente e collettiva, capace di trasformare ogni esecuzione in un’esperienza condivisa, dove le differenze si incontrano per generare bellezza. In questo concerto, il contributo dell’OMA diretta da Enrico Fink, con gli arrangiamenti firmati dallo stesso Fink e da Luca Roccia Baldini, legato a Benvegnù da un lungo sodalizio artistico e umano, sarà fondamentale per restituire al pubblico la complessità e la ricchezza sonora delle sue canzoni, rendendolo un omaggio ancora più intenso e significativo.

Neri Marcorè, una voce tra le sue canzoni Tra gli ospiti speciali dello spettacolo ci sarà Neri Marcorè, che ha prestato la sua voce nel disco “È inutile parlare d’amore”, Targa Tenco 2024 come Miglior album in assoluto, interpretando il brano “27/12”. La sua sensibilità artistica e il suo legame con la musica d’autore italiana arricchiranno le serate di memoria e celebrazione, sottolineando ancora una volta quanto le canzoni di Benvegnù siano capaci di unire mondi e linguaggi diversi.

Quando uscì il disco “È inutile parlare d’amore”, che conteneva il prezioso duetto tra Benvegnù e Neri Marcorè, Paolo scrisse quello che ha chiamato “Dialogo incessante ed immaginifico con Neri Marcorè” che vogliamo immaginare si svolga sui palchi di “PICCOLE FRAGILISSIME NOTE – Concerto in memoria di Paolo Benvegnù” per sentire ancora Paolo presente nelle nostre vite, più di quanto lo sia già con il suo lascito artistico e personale.

P: "Oggi, sembra di stare in Bretagna, non ti sembra?"

N: “Sì, ma ho visto molti scenari simili, in molte parti del mondo”

P: “Se puoi, insegnami a rivelare le realtà intorno alla Realtà. Tu le sai, ché conosci il gioco dell'alterazione, tu lo sai”

N: “Perdersi in milioni di uomini. perdersi in ciò che ti dicono, in ciò che accennano appena, nelle loro paure, nella loro narrazione,nei gesti inconsci. Devi diventare come l'Universo. Identico ma in perenne metamorfosi”

P: “E non hai timore che rimangano in te, tutte queste diversità, non ti creano dipendenza?”

N: “Guarda agli alberi. Tengono ciò che loro serve. Per il resto, cercano di lasciare andare. E creano. In ogni Creazione c'è un travaglio. Ma loro sanno fare fatica. e sanno ridere”

P: “Parli di stratificazione dell'esperienza?”

N: “No. Parlo di Amore in senso Assoluto. di riconciliazione. Di ricucire la distanza dall'altro”

P: “ Ti va di cantare una canzone, che mi sembri mio fratello?”

N: “Non lo meriteresti. Ma lo farò. Sono nato per accorciare ogni Distanza. Lo farò. Ma la prossima volta scrivine una decente..”

P: “Grazie. Ciao. Sei davvero un uomo generoso”

N: “Ciao”

E sorride.

Officine della Cultura Cultura e musica significano pluralità, confronto e mescolanza. È il principio ispiratore del progetto che oltre dieci anni fa ha portato alla costituzione dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Un laboratorio permanente, sempre aperto a nuovi inserimenti di musicisti soprattutto stranieri e seconde generazioni, che oltre ai concerti promuove laboratori e lezioni concerto per le scuole del proprio territorio, per profughi e richiedenti asilo. Attività che i musicisti OMA realizzano con l’obiettivo di dare il proprio contributo alla creazione di una società multiculturale coesa, in cui la diversità sia considerata un valore. L’attuale formazione dell’OMA è costituita da circa 35 musicisti provenienti da Albania, Palestina, Libano, Nigeria, Congo, Costa d’Avorio, Argentina, Colombia, Bangladesh, Giappone, Romania, Russia, Svizzera e dalle più svariate regioni italiane e propone un repertorio che spazia dalla tradizione araba a quella ebraica, dal Mediterraneo all’est Europa, dal Bangladesh al Sudamerica, offrendo al pubblico una vera e propria festa di suoni e di colori.

Vertigo Music È un'agenzia di booking di musica live nata ufficialmente nel 2006 (ma preceduta da anni di collaborazioni nel settore con professionisti tra i più qualificati) la cui missione è promuovere grandi musicisti e fornire ai promotori di eventi grandi concerti, mettendo la passione per la musica al servizio di una professionalità che si declina dalla semplice consulenza artistica alla creazione di un evento live in tutte le sue complesse fasi. Si definiscono un’agenzia “boutique” per la cura e la meticolosità con cui selezionano e seguono i progetti che vengono loro affidati, da un lato creando un rapporto di autentico ascolto e interazione con gli artisti, dall'altro affiancando i promoter clienti in ogni fase della realizzazione dell'evento.