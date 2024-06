Pescaiola da Vivere, sabato 8 giugno l’edizione 2024

Arezzo, 7 giugno 2024 – Sarà l’undicesima cerimonia di inaugurazione per Pescaiola da Vivere, la grande festa del popoloso quartiere aretino organizzata dalla Confcommercio di Firenze-Arezzo su iniziativa dei commercianti della zona, con il patrocinio del Comune di Arezzo, della Camera di Commercio di Arezzo e Siena e il contributo di Banca Tema.

Il taglio del nastro, quest’anno, si terrà sabato 8 giugno alle ore 19:30 in via Alessandro Dal Borro 62, presso il negozio Marino Frutta.

Saranno presenti il vicesindaco di Arezzo Lucia Tanti, in rappresentanza di Confcommercio Firenze-Arezzo Gianluca Rosai e Sergio Agnelli e il presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena Massimo Guasconi.

Ad animare l’inaugurazione interverrà la compagnia teatrale Accademia Creativa con trampolieri e farfalle luminose. A seguire, si terrà la premiazione del “Quartiere nel commercio”, riconoscimento che questa volta sarà consegnato a due imprese arrivate da poco nella zona di Pescaiola: Marino Frutta e Kebab House Pescaiola. Un modo insieme formale e festoso per sancire il benvenuto alle nuove attività che arricchiscono la già nutrita offerta di servizi pescaiolini.

La festa del quartiere prenderà il via già nel pomeriggio, dalle ore 17, e proseguirà fino alla mezzanotte: via Alessandro dal Borro, via Benedetto Croce e Largo I Maggio saranno animate da musica, intrattenimento, ristorazione, degustazioni, dimostrazioni sportive, balli di gruppo e caraibici, sfilate di moda, laboratori per bambini, animazione e negozi aperti fino a tardi.

PROGRAMMA

SABATO 8 giugno 2024, ore 19.30

Taglio del nastro della manifestazione

SHOPPING E NEGOZI APERTI

Promozione del 10% su tutta la merce a cura del negozio Luisa

Promozione del 20% su occhiali da vista e da sole a cura di Foto Ottica Marco

Sfilata show e promozione del 20% su tutti i capi a cura del negozio Sopra Le Righe

Laboratori creativi e di pittura e promozioni del 10% sugli articoli nel negozio Magicarta

Promozione del 10% sulla nuova collezione estate 2024 a cura del negozio Trascendenze

Mostra disegni ‘Aiutiamo la scuola’ con premiazione alle 18.30. Gadget e promozioni a cura del negozio Buffetti

DEGUSTAZIONI, APERITIVI E CENE SOTTO LE STELLE

Specialità siciliane con Ciuri Ciuri

Gelato sotto le stelle a cura della gelateria Il Gelatone

Bomboloni e specialità salate con la Pasticceria Crivaro

Pizzeria e la novità della pinsa romana a cura di Mò Pizza

Grigliata di carne, tortelli alla piastra e antipasti toscani con Lo Strettoio

Aperitivi, taglieri, tartare, tortelli del Casentino, birra e vino a cura de La Wineria

Panini farciti e con porchetta, macedonia di frutta con panna a cura di Marino Frutta

Panini con salsiccia, hot dog, fritti misti e birra alla spina con la Panetteria Donatello

Panini con pochetta e salsiccia e cena su prenotazione con antipastone, trippa al sugo e stinco a cura del Bar Lisa Drink, cocktail, dj set, panini farciti e cena con carne alla brace a cura di Caffè Dany (info e prenotazioni: 3345625356)

AREA STREETFOOD

Area attrezzata con foodtruck per aperitivi e cene sotto le stelle

Hamburger, patatine fritte, birra, specialità siciliane e cibi senza glutine

SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI MUSICALI

Dj set in 500 live con Niki Ulivieri

Ballli di gruppo con Salsa Academy

Grande spettacolo di ballo con Danz'Oasi

Serata di ballo con Dream Dance Academy

Dj set Show Klang on the Street per Caffè Dany

Babydance zumba e balli di gruppo con La Danzeria

Fiesta Latina e animazione by Salsa Na Mà (spettacoli, esibizioni e balli di gruppo)

ANIMAZIONE PER BAMBINI

Area Giochi e Gonfiabili, truccabimbi, palloncini e zucchero filato

Laboratori creativi con La Banda dei Piccoli Chef di Barbara Lapini

DIMOSTRAZIONI DI PITTURA E SCULTURA

Associazione Archeosofica

Dimostrazione dal vivo di pittura iconografica secondo le antiche tecniche del Monte Athos

Associazione ARte's Nel cuore del legno

Dimostrazioni di scultura in bassorilievo su tavola di legno di tiglio, utilizzando mazzuoli, scalpelli e sgorbie.

Le dimostrazioni saranno allestite nello spazio antistante le sedi in via Alessandro Dal Borro 58.