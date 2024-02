Perde la vita in moto . Schianto frontale contro un’automobile. Altri quattro feriti

Gianluca Gagliardini aveva 53 anni, era gestore di un bar in un impianto sportivo. Intorno alle 16.45 di ieri è morto a pochi passi da casa, nella sua Ponte Felcino, frazione di Perugia. Era in sella alla sua moto () lungo la strada della Molinella, che attraversa la zona industriale e risale fino al centro storico di Perugia, quando si è scontrato frontalmente con un’auto che proveniva dall’altra direzione. Impatto letale per l’uomo. Gli occupanti della vettura e quelli che viaggiavano su un terzo veicolo coinvolto sono stati portatati d’urgenza in ospedale, tutti e quattro in codice rosso. Sul posto tre ambulanze del 118 e l’elisoccorso: per il centauro l’immediato intervento dei soccorritori non è però servito. Feriti anche una donna di 45 anni, che era alla guida di una delle due vetture, un ragazzino di 15 anni e una ragazza di 19, trasportata con l’elicottero al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sulla seconda auto un 23enne, anche lui ricoverato. I feriti sono stati recuperati dai vigili del fuoco e affidati alle cure del personale sanitario: hanno traumi in varie parti del corpo, ma non sarebbero in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale che opera anche sulla scorta delle parole di testimoni e feriti oltre che sui rilievi. La vittima era molto conosciuta in paese, dove la comunità è stata fortemente colpita dalla sua tragica fine.