Pasquetta in Toscana 2023, ecco cosa fare e dove andare

Firenze, 9 aprile 2023 – Per turisti e cittadini, sono tante le occasioni per trascorrere una Pasquetta in Toscana all’insegna di divertimento e cultura. E non mancano i musei aperti. Ecco alcuni eventi. Musei aperti a Firenze A Firenze aperti a Pasquetta il MAF Museo archeologico nazionale di Firenze dalle ore 8.30-14, il Museo di Sa Marco ore 8.15-13.50, il Cenacolo di Sant'Apollonia ore 8.15-13.50, il Cenacolo di Andrea del Sarto ore 8.15-13.50, il Chiostro dello Scalzo ore 8.15-13.50, il Parco di Villa il Ventaglio ore 8.15-18.30, Villa medicea della Petraia giardino e Parco ore 8.30 – 18.30 (ultimo ingresso 17.30) Villa ingresso ore 9.30, 10.30, 11.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 con visite accompagnate fino a un massimo di 25 persone. Villa medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della Caccia e del Territorio ore 8.30 - 17.30 (ultimo ingresso 17.00). Inoltre solo il 10 aprile sarà possibile visitare anche Villa Corsini a Castello che può essere considerata la sezione distaccata della scultura antica del Museo archeologico. Nel salone sono esposti infatti alcuni fra i marmi più significativi della raccolta del Museo, fra cui spiccano la statua in porfido dell’imperatore Adriano, unica nel suo genere, e quella della Peplophoros dal Palazzo Da Cepparello (già Palazzo Portinari e poi Salviati), splendida replica d’età romana di un originale greco del V sec. a.C. Lungo le pareti del cortile, invece, hanno trovato posto numerosi sarcofagi e sculture etrusche in nenfro da Tuscania databili tra la fine del IV e il II secolo a. C., oltre a un pregevolissimo sarcofago femminile da Tarquinia, decorato a bassorilievo con scene figurate cariche di valenze simboliche che alludono a riti e a culti salvifici, e ad alcune sculture romane Firenze, con gli artigiani in piazza Strozzi A Firenze in piazza Strozzi l’appuntamento anche a Pasquetta è con Artour, il meglio del Made in Tuscany da ammirare e acquistare. Si svolge nella tradizionale location di Piazza Strozzi “ARTour Il bello in piazza”, la mostra mercato del meglio del Made in Tuscany, organizzata come ogni anno da Cna Firenze, in collaborazione con Regione Toscana, Comune di Firenze e il sostegno di Enegan. Un’edizione tarata sulla primavera e la Pasqua con ottime occasioni per ammirare ed acquistare il vero fatto a mano fiorentino e toscano: produzioni artigiane originali realizzate con lavorazioni specifiche, tipiche delle imprese fiorentine. Gioielli, foulard, bigiotteria, pelletteria, calzature, oggettistica, cappelli, cosmetici, argenteria, ceramica, miniature, abbigliamento. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Pasquetta a Palazzo Strozzi Anche a Pasquetta resta aperta Reaching for the Stars. Da Maurizio Cattelan a Lynette Yiadom-Boakye, la grande mostra che propone una celebrazione delle stelle dell’arte di oggi, attraverso oltre 70 opere dei più importanti artisti contemporanei italiani e internazionali, tra cui Maurizio Cattelan, Cindy Sherman, Damien Hirst, Lara Favaretto, William Kentridge, Berlinde De Bruyckere, Sarah Lucas, Lynette Yiadom-Boakye. Curata da Arturo Galansino, Direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi, l’esposizione si pone come celebrazione dei trent’anni della Collezione Sandretto Re Rebaudengo, una delle più famose e prestigiose raccolte d’arte contemporanea a livello internazionale, restituendone in modo aperto la varietà, l’evoluzione e il suo essere costantemente in progress. Musei aperti ad Arezzo Aperti a Pasquetta la Basilica di San Francesco ore 9.00 - 19.00 (Interruzione dalle ore 10.30 alle 11.00 per svolgimento della funzione religiosa); Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” e Anfiteatro romano ore 9.00-19.30; Museo di Casa Vasari ore 9.00 - 13.30 (ultimo ingresso 12.20); Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna ore 8.30-13.30, ultimo ingresso ore 12.30; Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere ore 10.00- 14.00. Cortona (AR) Area Archeologica del Sodo e Tomba di Camucia ore 10-19. Musei aperti a Grosseto Aperti l’Area Archeologica di Roselle ore 9.45-18.45 (ultimo ingresso ore 18), Area archeologica di Vetulonia ore 9.45-13.00 Costa Murata, ore 14.30-18.30 Tomba della Pietrera; Museo Archeologico Nazionale ed Area Archeologica di Cosa ore 9.45-18.45 (ultimo ingresso ore 18); Musei aperti a Livorno Aperti il Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Palazzina dei Mulini ore 9-13.30, Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Villa S. Martino ore 9-13.30, Museo Archeologico Nazionale di Castiglioncello ore 10-13. Musei aperti a Lucca Tra i musei aperti il Museo nazionale di Villa Guinigi ore 9-19.30 (ultimo ingresso ore 18.30), il Museo nazionale di Palazzo Mansi ore 9-19.30 (ultimo ingresso ore 18.30). Musei aperti a Pisa Aperti il Museo nazionale di San Matteo ore 9-13.30; Museo Nazionale di Palazzo Reale ore 9-13.30; Museo delle navi antiche di Pisa ore 10.30-18.30. Museo nazionale della Certosa Monumentale di Calci ore 9 - 10 - 11.30 - 12.30. A Pistoia musei aperti Le sedi di Pistoia Musei, le mostre e le collezioni saranno eccezionalmente aperte al pubblico anche a Pasquetta. A Palazzo Buontalenti, la mostra Altan, Cipputi e la Pimpa mette in scena la ricchissima produzione dell’artista e fumettista Francesco Tullio Altan in un percorso espositivo vario e sorprendente. L’allestimento stabile Collezioni del Novecento di Palazzo de’ Rossi presenta l’arte pistoiese a cavallo tra due secoli, attraverso le opere di grandi maestri del Novecento e autori contemporanei. Le collezioni saranno visitabili sempre, anche nei giorni festivi, con l’orario consueto dalle 10 alle 20. Il Museo di San Salvatore propone un viaggio nella storia del nucleo più antico della città attraverso l’esposizione di opere finora conservate nei depositi del Museo Civico di Pistoia. Oltre all’apertura ordinaria del weekend, il museo sarà eccezionalmente aperto anche lunedì 10 aprile, sempre con orario continuato dalle 10 alle 18. A Pistoia aperta la Fortezza di Santa Barbara dalle ore 8.30 -13.30, Oratorio di San Desiderio, Ex Chiesa del Tau, Museo nazionale di Casa Giusti. Musei aperti a Prato Aperti Villa Medicea di Poggio a Caiano e Museo della Natura Morta, il parco è aperto dalle ore 8.15 - 17.00 (ultimo ingresso ore 16.30). Ingresso senza prenotazione, la villa e gli appartamenti monumentali. Prenotazione obbligatoria, ingresso ogni ora con visite accompagnate dalle 8.30 alle 15.30. Non si effettua la visita delle ore 13.30. Musei aperti a Siena Aperti il Museo Nazionale Etrusco di Chiusi. Necropoli di Poggio Renzo e Tomba del Colle.