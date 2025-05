Arezzo, 5 maggio 2025 – Sabato 10 maggio, dalle ore 18, presso la galleria d’arte indipendente Sottofondo Studio (Via Garibaldi 136A) sarà inaugurata la prima mostra di cover The Aretiner, dal titolo Quaranta volti di una città. The Aretiner è il side project di WEARE, Lifestyle Magazine di Arezzo, che grazie alle sue cover ci regala, ogni mese una visione artistica della nostra città (scoprite tutto sul progetto sul sito: https://thearetiner.wearearezzo.it/).

L’invito al vernissage è aperto a tutti; sarà l’occasione per brindare insieme all'arte aretina ed agli artisti ed artiste che in questi anni ci hanno regalato visioni uniche di Arezzo.

Non solo, sabato sarà possibile visitare la mostra, festeggiandone insieme l’apertura con un aperitivo. La mostra sarà poi visitabile solo su appuntamento fino al weekend successivo.

Il vernissage sarà arricchito da una performance di Andrea Bindi, poeta aretino che reciterà alcune poesie del suo ultimo libro "Inquieto Vivere". La poetry slam di Andrea ci condurrà in un'esperienza immersiva e fortemente coinvolgente, che renderà ancor più speciale questo evento.

Lo spazio scelto per la mostra è appunto Sottofondo Studio, contenitore di arte e gusto estetico; un luogo raro, seminascosto sotto le serrande metalliche di una delle principali vie del centro storico. Il suo fondatore e ideatore, Bernardo Tirabosco, è un artista lucido e consapevole nella propria visione creativa e programmatica.