Clara in concerto al Go Valley di Stia

Arezzo, 5 maggio 2025 – Torna anche quest’anno l’attesissimo GoValley Festival, la rassegna musicale che anima l’estate casentinese con una serie di appuntamenti tra musica, natura ed emozioni. Da giugno a settembre 2025, il festival porterà sul palco artisti di grande richiamo e nuove proposte in una cornice unica, tra i borghi e i panorami della vallata toscana.

Siamo felici di annunciare la prima grande ospite confermata dell’edizione 2025:

CLARA live @ GoValley Festival Pratovecchio Stia (AR) – Palagio Fiorentino Sabato 19 luglio 2025 Data ufficiale del tour estivo di Clara

L'artista rivelazione del momento si esibirà nel cuore del Casentino per un live che si preannuncia indimenticabile. Al termine del concerto, la notte continuerà con un DJ set per trasformare il Palagio in un dancefloor sotto le stelle.

Biglietti disponibili su: https://www.ticketsms.it/event/Clara-Pratovecchio-Stia-Palagio-Club-19-07-2025

Seguiranno a breve ulteriori annunci sul programma completo del GoValley Festival 2025.

Per richieste stampa, accrediti o interviste: [email protected] 3356440678

Sono giorni caldissimi per Clara. Venerdì, 2 maggio, è uscito “Scelte stupide”, singolo con Fedez che potrete ascoltare su Radio Italia solomusicaitaliana. Il duetto ha tutte le carte in regola per conquistare le classifiche. Per ingannare l'attesa, Clara ha appena svelato il calendario del suo “Summer Tour 2025”, che partirà già stasera (30 aprile) da Cagliari. Il “Summer Tour 2025” di Clara toccherà poi tutta Italia a partire da sabato 10 maggio a Melilli (SR) - Terrazza degli Iblei, lunedì 2 giugno a Formia (LT) - Piazza Mattei, sabato 14 giugno a Riese Pio X (TV) - Parco delle poesie - Avis Live Music, sabato 21 giugno a Cesenatico (FC) - Piazza Andrea Costa – La Notte Rosa, lunedì 23 giugno a Civitella Roveto (AQ) - Piazza San Giovanni, giovedì 17 luglio a Gioia Tauro (RC) - Venti da Sud, sabato 19 luglio a Pratovecchio Stia (AR) - Go Valley Festival, venerdì 8 agosto a Tortoreto Lido (TE) - Rotonda Carducci - Vivitortoreto, lunedì 11 agosto a Cerenzia (KR) - Presilandia Summer Festival, martedì 12 agosto a Roggiano Gravina (CS) - Estate Roggianese, venerdì 15 agosto a Sauze d'Oulx (TO) - Anima Festival, lunedì 8 settembre a Siderno (RC) - Porto Salvo Festival. Dopo il tour estivo, il 2025 dal vivo di Clara continuerà a novembre con i concerti del 28 novembre all'Orion di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano. Per Clara, sarà una prima volta assoluta sul palco di questi due storici club della musica italiana. Ecco il calendario del “Summer Tour 2025” di Clara:

MERCOLEDÌ 30 APRILE CAGLIARI – POETTO FEST

SABATO 10 MAGGIO MELILLI (SR) – TERRAZZA DEGLI IBLEI

LUNEDÌ 2 GIUGNO FORMIA (LT) @ PIAZZA MATTEI

SABATO 14 GIUGNO RIESE PIO X (TV) @ PARCO DELLE POESIE – AVIS LIVE MUSIC

SABATO 21 GIUGNO CESENATICO (FC) @ PIAZZA ANDREA COSTA – LA NOTTE ROSA

LUNEDÌ 23 GIUGNO CIVITELLA ROVETO (AQ) @ PIAZZA SAN GIOVANNI

GIOVEDÌ 17 LUGLIO GIOIA TAURO (RC) @ VENTI DA SUD

SABATO 19 LUGLIO PRATOVECCHIO STIA (AR) @ GO VALLEY FESTIVAL

VENERDÌ 8 AGOSTO TORTORETO LIDO (TE) @ ROTONDA CARDUCCI – VIVITORTORETO

LUNEDÌ 11 AGOSTO CERENZIA (KR) @ PRESILANDIA SUMMER FESTIVAL

MARTEDÌ 12 AGOSTO ROGGIANO GRAVINA (CS) @ ESTATE ROGGIANESE

VENERDÌ 15 AGOSTO SAUZE D'OULX (TO) @ ANIMA FESTIVAL

LUNEDÌ 8 SETTEMBRE SIDERNO (RC) @ PORTO SALVO FESTIVAL