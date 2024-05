Papillon chiude il cartellone di residenze creative al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro

Arezzo, 27 maggio 2024 – Si chiude il cartellone di residenze creative al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, diretto dall’Associazione CapoTrave/Kilowatt. L’ultimo appuntamento è previsto mercoledì 29 maggio, presso la Palestra Giovagnoli diSansepolcro (viale E. Francini 11-17): in programma la prova aperta di Papillon, performance di e con Michelle Scappa.

Papillon sta sia per l’accessorio dell’abbigliamento maschile, sia per ‘farfalla’, che nell’immaginario patriottico italiano è come chiamiamo i membri della nazionale di ginnastica ritmica, esclusivamente di sesso femminile. Il lavoro affronta il tema dell’identità di genere. Michelle Scappa si forma presso l’Opus Ballet Centro Coreografico per poi proseguire alla Northern School of Contemporary Dance. Collabora con Kinkaleri, Company Blu, Gruppo Nanou e Luna Cenere.

PAPILLON MICHELLE SCAPPA

idea e performance Michelle Scappa musica originale Spartaco Cortesi voce Charlotte Zerbey occhio esterno Alessandro Sciarroni

Info e dettagli su www.kilowattfestival.it – [email protected] 0575 733063 Biglietti su Liveticket (www.liveticket.it/kilowattfestival) Ingresso singolo spettacolo 7€ Ingresso ridotto soci Unicoop Firenze, under 35, Craal Aboca 5€ Ingresso gratuito per i partecipanti ai corsi della Scuola comunale di teatro di Sansepolcro