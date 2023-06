Orientoccidente, torna “La Nostra Memoria Inquieta”, l'esclusiva rassegna di film in pellicola

Arezzo, 28 giugno 2023 – Nono anno per “La Nostra Memoria Inquieta”, l'esclusiva rassegna di film in pellicola che anche quest’anno viene organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno e dal Festival Orientoccidente, con la collaborazione di Proloco, Cineclub Sangiovannese e Valdarno Cinema Film Festival. Fra luglio e agosto, con inizio alle ore 21.15, una volta a settimana in piazza Cesare Battisti, le antiche mura di San Giovanni si strasformano ancora una volta in una popolare sala cinematografica d’altri tempi. Questa nona edizione della rassegna, curata come sempre da Alberto Vangelisti e Alessandro Elmetti, è dedicata al regista italo-americano Martin Scorsese, uno dei maggiori e più importanti “inventore di sogni" della storia del Cinema. La serie di film inizierà lunedì 3 luglio con “Toro Scatenato” del 1980 con Robert De Niro, Joe Pesci, Cathy Moriarty. E sarà una serata speciale (con inizio alle ore 21) a cui parteciperanno il campione olimpico e mondiale professionisti di pugilato Patrizio Oliva; Fabrizio Narducci, scrittore e caporedattore della Gazzetta dello Sport; Marco Consolati, direttore della Scuola Nazionale di Pugilato e Leonardo De Nicola, giornalista sportivo Seguiranno quindi lunedì 10 luglio Taxi driver, fondamentale lavoro di Scorsese del 1976 con Robert De Niro, Jodie Foster, Harvey Keitel; lunedì 17 luglio sarà la volta di Cape fear - il promontorio della paura (1991) con Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange; martedì 25 luglio il celebre New York, New York del 1977 con Liza Minnelli, Robert De Niro, Lionel Stander; lunedì 31 luglio Hugo Cabret del 2011 con Asa Butterfield, Chloë Grace Moretz, Jude Law, Ben Kingsley; infine lunedì 7 agosto Quei bravi ragazzi (1990) con Ray Liotta, Robert De Niro e Joe Pesci La particolarità del successo de "La Nostra Memoria Inquieta", in un mondo ormai completamente digitale e “liquido”, sono le proiezioni tutte in pellicola 16 e 35 mm, rintracciate e spesso realizzate appositamente a cura di un gruppo di grandi appassionati e straordinari collezionisti, coordinato da Alberto Vangelisti. E’ il fascino indiscreto del cinema in pellicola (amato e usato da registi come Quentin Tarantino, Cristopher Nolan e Nicholas Winding Refn, da sempre strenui difensori della tradizione), un segno tanto storico quanto artistico. Un’atmosfera velata di nostalgia e reviviscenza, che difficilmente lascia indifferente lo spettatore. La rassegna è organizzata con la collaborazione di Guido Melis, Anna Maria Vangelisti, Fabio Tinella, Marco Emiliani e Rolando Bernacchioni per gli interventi logistici. INGRESSO LIBERO