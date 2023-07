Nuovo Presidente Corecom Toscana, Un Tour per Conoscere i Cittadini e Nuovi Progetti

"Un tour del Corecom della Toscana fra le varie province, per migliorarne la conoscenza fra i cittadini e per sviluppare nuovi progetti". É uno degli obiettivi annunciati da Marco Meacci, 56 anni, ex sindaco di Monte San Savino (Arezzo), appena nominato presidente del Comitato regionale per le comunicazioni.

1 Quali saranno i primi impegni?

"Abbiamo trovato un ente ben funzionante, ma lavoreremo per farlo conoscere ancora di più. Intendiamo poi potenziare il progetto del patentino digitale portandolo, in cinque anni, in tutte le scuole medie della Toscana".

2 Come pensate di relazionarvi con il mondo della comunicazione?

"Intendiamo convocare periodicamente delle audizioni dedicate ai protagonisti dei media regionali e organizzare, annualmente, gli Stati generali dell’informazione, come momento di confronto e riflessione".

3 E relativamente ai servizi ai cittadini?

"In questo ambito è molto importante il nostro ruolo nelle controversie con le compagnie telefoniche. Nel 2023 raggiungeremo le 100mila istanze raccolte dal 2004. A proposito, intendiamo rafforzare i collegamenti con gli Urp per essere ancora più vicini ai cittadini".