Nuovi appuntamenti teatrali alle Fornaci di Terranuova

Arezzo, 5 marzo 2025 – Nuovi appuntamenti teatrali alle Fornaci Un omaggio a Puccini e uno spettacolo per bambini

Un nuovo doppio appuntamento nella prima settimana di marzo per il teatro auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini. Giovedì 6 alle 21:15 un omaggio al grande compositore italiano Giacomo Puccini, la compagnia Teatri d’Imbarco porta in scena lo spettacolo La cameriera di Puccini di Nicola Zavagli, con Beatrice Visibelli e Giovanni Esposito accompagnati dal soprano Bei Bei Li. Siamo a Torre del Lago, nella villa di Puccini, nel 1908. Arriva da Firenze un giovane giornalista per intervistare il Maestro. Dopo una prima accoglienza non troppo garbata, la trascinante simpatia della cameriera Marianna ci svela passioni, amori e malinconie di Puccini. Il racconto si tingerà anche di giallo, prendendo il risvolto di un’indagine tra le pieghe di quel mistero che avvolse casa Puccini: il caso Doria Manfredi, per il quale furono coinvolti il maestro e la moglie. Un quadro inedito di Puccini, che unisce musica e teatro, alternando al racconto drammaturgico le apparizioni in musica delle celebri eroine pucciniane attraverso cinque tra le più celebri romanze del Maestro.

Domenica 9 alle ore 17:00 torna la rassegna Diffusioni KIDS con Legami della compagnia Teatro Giovani Teatro Pirata, adatto dai 5 anni in su, con Simon Luca Barboni e Mirco Bruzzesi per la regia di Simone Guerro è uno spettacolo che mette in scena le avventure di due fattorini che lavorano per la ‘Human Package’, un’azienda che si occupa di consegnare pacchi in modo non convenzionale, utilizzando solo gambe, mani e corde. Quando i due arrivano al luogo di consegna, il destinatario è misteriosamente assente. Ciò che inizia come un’attesa ordinaria si trasforma in una serie di eventi imprevedibili che porteranno i due fattorini a giocare, litigare e persino considerare l’idea di abbandonare l’incarico, solo per poi tornare a sperare nell’arrivo del destinatario. Nel corso di questa lunga attesa, i due scoprono una connessione profonda che li lega, mettendo in luce l’importanza delle relazioni umane. ‘Legami’ è un mix di clownerie, giocoleria e teatro dell’assurdo, prendendo ispirazione dal celebre ‘Aspettando Godot’.

PREZZI intero 10 € ridotto 7 €

biglietto unico 5 €

I biglietti di entrambi gli eventi sono già acquistabili in prevendita nel circuito e nei punti vendita BoxOffice Toscana ed online su ticketone.it Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero +393534342527 e la mail [email protected]